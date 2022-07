Adidas Running celebró HI ENERGY FEST, un evento único a puro ritmo y movimiento, en donde la energía fue la protagonista. En el marco del lanzamiento de las nuevas zapatillas ULTRABOOST 22, la marca de las tres líneas celebró esta novedad con una jornada en donde distintas actividades como running y training sessions, workshops de nutrición, sustentabilidad, running, osteopatía ginecológica entre otras, tuvieron lugar.

Además, se realizaron clases de yoga, baile, fitbarre, box funcional, futbolfit y percu fitness para todos los participantes que sumaron aproximadamente 650 asistentes.

El evento se llevó a cabo el sábado 28 de mayo en el Campo Argentino de Polo con entrada libre y gratuita, para que todos los fanáticos de la marca pudieran disfrutar de un día increíble lleno de actividades.

El evento contó con una serie de espacios en donde sucedieron diversas actividades en simultáneo, entre las que se realizaron:

Running Session: a primera hora y para arrancar con toda la energía, el equipo de adidas Running realizó su famosa carrera “RUN FOR THE OCEANS”, en donde más de 250 personas pudieron correr 5K y sumar minutos para que la ONG Parley for the Oceans limpie los océanos de los plásticos y residuos que habitan en ella. Una carrera que contó con la participación especial de la atleta Vanshi Thomas, como abanderada y capitana de la carrera.

Energy Boost Talks: luego de correr por los océanos, durante el resto de la jornada, especialistas y embajadores de la marca ofrecieron distintas charlas sobre temas de interés. Encabezando el line up, con la nutricionista, Laura Romano, quien explicó la importancia de una buena alimentación para entrenar y potenciar la energía en la charla de nutrición; los contenidos siguieron de la mano de EcoHouse y todos los asistentes al festival pudieron disfrutar de una charla sobre sustentabilidad y la relevancia de utilizar materiales reciclados para crear productos como las ULTRABOOST.

Los fanáticos del running tuvieron su momento especial, cuando el periodista y runner Colo Mourglia, acompañado por la atleta de la Selección Argentina, Vanshi Thomas y la actriz, conductora y runner Mica Vazquez conversaron sobre running, el calzado adecuado para correr y cómo potenciar el rendimiento en base a las necesidades de cada deportista.

Las charlas continuaron junto a la especialista en Osteopatía Ginecológica, Luchi Giambastiani, quien explicó el poder que tiene el cuerpo para potenciar el rendimiento a la hora de entrenar desde una mirada osteopática y el rol que cumple la ginecología en la misma. También se llevó a cabo una charla de Empoderamiento Femenino de la mano de Cande Yatche, creadora de la ONG Bellamente, en donde se pudieron profundizar temas de actualidad cómo la percepción de la imagen masculina y femenina, los estereotipos que se encuentran instalados hoy en día en los medios y el uso de las redes sociales.

El cierre de la jornada fue con una propuesta a puro ritmo de la mano de Magui Bravi, quien convocó a los invitados a energizarse con una clase especial de PercuFitness.

Training Session: se dictaron variadas clases de Functional gym, Fútbol Fitness, Box Functional liderada por coaches de SportClub. Para alcanzar la máxima energía, Fit Barre estuvo presente con su clase combinada de fitness + ballet + pilates. Además, la bailarina y coach Delfi Escudero, cerró el evento con una clase de baile a puro ritmo en donde los invitados pudieron bailar los hits del momento.

Relax Zone: Para aquellos que buscaban tranquilidad, también estuvo disponible el espacio de Relax en donde se llevaron a cabo clases de Yoga, Meditación y Stretching junto a expertas en la temática como El Arte de Vivir, Flor Cipriota y Agustina Etchegoyen, entre otras.

Make up Power & Energy Hair Zone: Para embellecer a las participantes, la jornada contó con un espacio exclusivo de maquillaje y peluquería, en donde las invitadas pudieron realizarse diferentes Energy Looks, llenos de glitter y color.

La jornada contó con espacios para degustar algo rico y saludable junto a los stand de Integra, Caffetino y Gatorade para alcanzar tu máxima energía. También contó con el lugar para conocer las novedades y testear los masajeadores de Progravity y relojes de Polar. También estuvo disponible el espacio de adiClub en donde se entregaron premios de Natura, Re.Conciente y Bravia Kombucha a los participantes de la carrera Run for the Oceans. Además, la Maratón de Buenos Aires contó con un espacio exclusivo donde aquellos interesados se pudieron acercar para obtener más información sobre la próxima carrera organizada por la Asociación Ñandú.