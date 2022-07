Tras la polémica decisión de Elon Musk de retirarse de la adquisición, la red social Twitter formalizó este martes su denuncia hacia el multimillonario por incumplimiento de contrato de compra de la compañía, anunciada en 44.000 millones de dólares, en la Justicia del estado de Delaware (EEUU).

La demanda presentada le solicita al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que "ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía", debido a que se contemplaba una penalización de 1.000 millones de dólares si surgía algún problema.

"La conducta de Musk confirma que quiere escapar del contrato vinculante que firmó libremente, y dañar a Twitter en el proceso. Twitter ha sufrido y seguirá sufriendo un daño irreparable como resultado de los incumplimientos de los demandados", sostiene la empresa en la demanda.

Los analistas aseguran que el anuncio de Musk de cancelar la compra pone a la compañía en una situación compleja en un momento difícil, ya que las acciones de la red social en Wall Street continúan en baja tras esta repentina determinación.

Asimismo, el board de Twitter acusó al dueño de Tesla de "criticar a la empresa, alterar sus operaciones, destrozar el valor para los accionistas" y una "larga lista de brechas contractuales que han oscurecido" su negocio.

Cómo sucedió la cancelación de la adquisición

El hombre más rico del mundo le anticipó el viernes de la semana pasada a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) que cancelaba la compra de Twitter, argumentando que la tecnológica le ofreció informaciones "falsas y engañosas" durante la negociación y que no le ha facilitado datos que considera esenciales para cerrar la transacción.

Estos se refieren principalmente al número de cuentas falsas o de spam ("bots") que hay en la red social, que según Twitter suponen menos del 5 % del total, una cifra Musk comenzó a cuestionar casi inmediatamente después de anunciar la compra a fines de marzo.

En tanto, el CEO de la plataforma, Parag Agrawal, respondió a esas acusaciones a través de un hilo, mientras que en la demanda, se remarcó que la empresa ya no sirve a los "intereses personales" del magnate sudafricano.

En este sentido, Twitter calificó a esa salida como un "modelo de hipocresía" y acusó directamente al también fundador de la empresa SpaceX de actuar "de mala fe".

El meme que Musk hizo de sí mismo

Tras la impugnación de Twitter, Musk usó la propia plataforma para burlarse de la empresa, en la que tiene más de 100 millones de seguidores.

"Dijeron que no podía comprar Twitter. Después no revelarían información de los bots. Ahora me quieren obligar en la justicia a comprar Twitter. Ahora tendrán que revelar en la corte la información de los bots", dijo en un tuit con un posteo con imágenes estilo meme, con imágenes suyas riendo.

En otro posteo subió una foto del actor y karateka Chuck Norris tras un tablero de ajedrez. "Chukmate", escribió en un juego de palabras con "jaque mate" en inglés.

Por qué Musk y Twitter se enfrentarán en Delaware

Delaware es la capital financiera ese país, ya que sus leyes y políticas impositivas, con grandes beneficios para las empresas en lo que respecta a exenciones de impuestos, la convirtieron en un gran atractivo para las empresas estadounidenses.

Más del 60% de las empresas mejor cotizadas en el mundo, como Apple, American Airlines, Coca-Cola y Google están allí radicadas, por ejemplo. Y es el estado donde históricamente se resuelven acuerdos de fusión, como el de Musk y Twitter, así como aquellos casos que buscan compensaciones frente a los daños monetarios, , según Bloomberg.