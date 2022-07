Vecinos y vecinas de la ciudad de Salta aseguraron que persisten irregularidades en los procesos administrativos que habilitaron la reactivación de la obra de la nueva traza y transporte por cable tipo teleférico, desde el Cerro San Bernardo hasta el Cerro Ala Delta.

La iniciativa se encontraba frenada por una medida cautelar que se emitió en 2019, luego de que se evidenciaran falencias en el proyecto. Sin embargo, se volvió a activar, luego de que la Municipalidad de Salta emitiera el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM) y se realizara la audiencia pública, en mayo de este año. Resta que el Concejo Deliberante de la ciudad trate el proyecto en el recinto, algo que está encaminado ya que la iniciativa cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Obras Públicas y Medio Ambiente, restando sólo su paso por la comisión de Legislación General.

La iniciativa fue planteada por Teleférico Salta -Sociedad del Estado, empresa que explota actualmente el servicio de teleférico que parte de la base en el Parque San Martín y llega a la cima del Cerro San Bernardo, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. En esta ampliación del teleférico, se prevé la construcción de una base para la torre y la infraestructura destinada a sostener y hacer correr dos góndolas para 15 personas cada una.



Según se informó, la intención es expandir el mercado turístico a deportes que se practican desde ese lugar, como el salto en parapente, y para evitar el uso de automóviles y preservar la reserva natural.

Ante un inminente tratamiento en el recinto, lxs vecinxs afirmaron que el CAAM "está lleno de irregularidades". Aseguraron que se emitió con un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) "hecho de un día para el otro y por una sola persona cuando debería haber sido confeccionado por un cuerpo de profesionales especialistas en cada área". La vocera de lxs vecinxs, Mónica Pellegrino, dijo además que leyeron el estudio y lo compararon con el que se realizó para el proyecto de la Virgen del Cerro, ya que también es un proyecto especial, y vieron que hubo cambios para sacar el certificado.

En un parte de prensa que difundieron lxs vecinxs, afirmaron que "siendo este un proyecto especial no fue tratado como tal y alteraron el orden del procedimiento administrativo" para la emisión del certificado, "con el fin de levantar la medida cautelar dictada por la Justicia".

A fines de junio de 2019 el Juzgado de Garantías N° 3 ordenó "la prohibición de innovar" sobre el Cerro Ala Delta, y resolvió "suspender todas las tareas de desmonte y construcción hasta tanto den cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 de la Ordenanza Municipal N° 12.745", que es la emisión del CAAM.

El recorrido que tendría la ampliación.

En ese sentido, Pellegrino afirmó que el principal reclamo es que se quiere invadir parte de la Reserva Natural de Uso Múltiple de las serranías del este de la ciudad, "en épocas donde estamos en default ambiental a nivel país". Sumó su preocupación al recordar que la provincia de Salta es la jurisdicción que cuenta con menos espacios verdes por persona. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada habitante debe contar al menos con 10 metros cuadrados de espacio verde, cuando en la provincia ese número es de 3,4 metros cuadrados por persona.

La mujer insistió en que se trata de un proyecto que empezó de manera irregular, ya que iniciaron obras cuando no había una habilitación formal, y "sigue de la misma manera". Manifestó que no necesitan el teleférico y si se trata de hacer crecer el turismo en la provincia, es necesario priorizar "un turismo ecológico", que no quite espacios verdes a la ciudad.

El proyecto de la nueva traza comenzó en 2018, cuando se compraron torres y góndolas a la empresa internacional Doppelmayr. En 2019 se inició la tala de árboles y el movimiento de las tierras, pero "sin permisos y los estudios correspondientes", reiteró la vocera. Es por eso que la justicia salteña dictó la medida cautelar de no innovar.

Pero con esta reactivación, Pellegrino dijo que el proyecto "se achicó", ya que sólo conocen una primera parte del proyecto general, algo que también fue advertido por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que pidió el proyecto completo. Por ello, la vecina cuestionó que lo único que tratarían y aprobarían los ediles capitalinos es esa primera parte. "Al día de hoy no se conoce el proyecto completo, siendo sus estudios obsoletos", expresaron las y los vecinos, al tiempo que indicaron que la iniciativa "debería presentarse y estudiarse en su totalidad".

Tras reiterar que no son escuchadxs por funcionarios y legisladores, lxs vecinxs pidieron nuevamente que interceda la Justicia. Hace dos semanas se hicieron presentes en Ciudad Judicial, donde se les pidieron todos los estudios emitidos por la Municipalidad para una nueva revisión.

Visto bueno en el Concejo

Por su parte, lxs legisladores Alberto Salim (UCR) y Emilia Orozco (JxC+), integrantes de la comisión de Medio Ambiente, indicaron a Salta/12 que el proyecto ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Obras Públicas y Medio Ambiente, restando sólo su paso por la comisión de Legislación General. Se estima que su tratamiento se dará luego del receso invernal, y si lo aprueban podría estar funcionando en 2023.

Lxs legisladores contaron que llevan meses estudiando el expediente y que recibieron tanto a vecinxs como a lxs técnicxs del Teleférico de Salta. Relataron que plantearon ante lxs técnicxs las inquietudes de quienes están en contra del proyecto, pero se les informó que todos los señalamientos habían sido resueltos.



"Se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental y pudieron ingresar el expediente" al Concejo, relató Salim. En ese sentido, dijo que cuando llegó a la comisión de Medio Ambiente, el equipo del tTeleférico llevó a las y los ediles a ver cómo sería la reactivación y desarrollo del proyecto. En ese sentido, el edil aseguró que las intervenciones que se realizarán son "mínimas" porque lo "más grueso, ya se hizo antes", en referencia al tendido de redes eléctricas y de agua.

El concejal dijo que "lo único que tienen que hacer es terminar la excavación para hacer la base de hormigón donde va a estar fijada la torre". Además, señaló que los caminos para el ingreso de las máquinas ya están hechos. "En base a todo eso, nosotros dimos el dictamen favorable", expresó, aclarando que le hicieron modificaciones al proyecto inicial.



Orozco dijo que esos cambios están vinculados a fortalecer un mayor control y seguimiento al desarrollo del proyecto. En ese marco propusieron la creación de una comisión de seguimiento de la obra, que se remitan informes de la auditoría ambiental, y que "aseguren el correcto uso de los recursos naturales".

La concejala dijo que, más allá de que no hay conformidad por parte de los vecinos y vecinas, se trata de una "inversión importante para el turismo". Y destacó el certificado de aptitud ambiental que tiene, que es cuestionado por lxs vecinxs, y que también fue aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA).