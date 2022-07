La exministra de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, Felisa Miceli, consideró que Silvina Batakis “tiene una expectativa de 20 días para presentar un plan económico más completo”, luego de que este lunes la sucesora de Martín Guzmán diera los lineamientos de la que será su gestión, anclada en el equilibrio fiscal y el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI.

“Creo que Batakis debe haber encontrado mucho mayor desorden fiscal del que todos conocemos. De ahí viene el énfasis que ella puso en este ordenamiento fiscal”, remarcó Miceli en declaraciones a AM750.

En tanto, aclaró que lo del lunes no fue el anuncio de un “programa”, sino “una serie de medidas inmediatas por las perspectivas de de una posible corrida cambiaria. En este sentido, dijo que la conferencia fue “para que se pudiese ganar tiempo y credibilidad”.

“Si bien la situación iba a seguir tensa, no iba desplomarse el peso y llevaría el dólar a valores más altos. En ese sentido, estos dos días que pasaron estuvieron más tranquilos”, agregó al respecto.

Pero Miceli dijo que el tiempo y la paciencia para el anuncio de un plan integral no son infinitos: “Ella tiene una expectativa de 20 días para replantear y presentar un plan más completo. Medidas que abarquen otros aspectos. Ella habló de lo fiscal, pero no de la inflación de manera integral. No habló de la distribución, de los salarios, de las jubilaciones. No habló de lo cambiario”.

Además, dijo que “fue una continuidad de lo que venía haciendo Guzmán, quizás con más prolijidad, con mejor ordenamiento fiscal”. “Pero si se hace lo mismo se va a lograr un resultado malo. Yo espero que en estos 20 días pueda presentar una propuesta que contemple estos temas. El impacto en la sociedad de estas medidas es recesivo y regresivo, y hay que atacar estas cuestiones”, sostuvo Miceli.

Críticas a Miguel Pesce

En otro punto de la entrevista, Miceli consideró como “optimistas” los dichos de este martes del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien por AM750 desmintió que el país tenga un déficit de reservas. El funcionario aseguró que “las reservas del país son suficientes”. Consideró que la idea contraria es una “historia” que surge generalmente durante los segundos semestres desde el 2020 con el objetivo de “generar desasosiego y maniobras especulativas”.

“El tema de las reservas ya sabemos que no depende de lo que diga el presidente del Banco Central, sino de las medidas que se toman. Esas cosas nos demuestran que sí hay problemas con las reservas. Cuando hay estas corridas es porque saben que las reservas no alcanzan”, indicó la exministra de Economía.

Además, sostuvo que “cuando hay estas disposiciones de que no se pueden pagar las importaciones porque hay que pagar el gas, es porque no alcanzan las reservas". "Ahí Pesce está haciendo un ejercicio de optimismo. Seguimos teniendo dificultades con las reservas. Y cuando dice que después de agosto vamos a estar bien, bien puede ser que esté significando volver a la situación de enero, que no es buena ni normal”, añadió.

Y finalizó con un mensaje para el largo plazo: “Estamos viviendo con un cepo hace tres años. Tenemos que buscar la manera de mostrarle a la sociedad un camino de salida a esta situación”.