Nicolás Pachelo, y dos exvigiladores del country El Carmel, Norberto Glennon y José Ortiz, comenzaron a ser juzgados hoy en los tribunales de San Isidro, acusados de "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" por el crimen de María Marta García Belsunce, de quien Pachelo era vecino. Las imputaciones preven el delito de prisión perpetua.

“Esta acusación pública va a demostrar de manera irrefutable que Pachelo es el responsable del crimen de María Marta”, aseguró al comienzo de la audiencia la fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González. El abogado de Pachelo, Roberto Ribas, sostuvo por el contrario que su cliente es totalmente inocente del crimen, dado que "está probado en el expediente" que nunca entró a la casa de la víctima.

Se trata de la primera audiencia del tercer juicio que se lleva adelante para esclarecer el crimen, ocurrido el 27 de octubre de 2002. El debate oral se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro, donde también habían sido juzgados los allegados de García Belsunce, en 2011, y su viudo, Carlos Carrascosa, en 2007. Todos ellos, no obstante, quedaron absueltos o sobreseídos en distintos fallos judiciales.



En esta primera jornada se espera que cada una de las partes exponga sus lineamientos y planteos iniciales y que se realice la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, ante el tribunal presidido por el juez Federico Ecke e integrado por sus colegas Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

La acusación de la fiscalía

La fiscalía a cargo de Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, que pidió que el juicio se realice con perspectiva de género, acusó a los imputados de haber ejecutado a la víctima de seis balazos cuando ella los descubrió robando en el interior de su casa, de donde huyeron con un cofre metálico en el que había una llave de una caja de seguridad bancaria y chequeras.

“Han transcurrido casi dos décadas sin que el Estado haya sido capaz de dar una respuesta, no solo a la víctima sino también a la sociedad. Vamos a presentarles una verdad demostrable. Vamos a encontrarle una salida a este laberinto gris”, dijo el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

Luego de reconocer los errores en la investigación inicial del fiscal original del caso, Diego Molina Pico, quien no ordenó de entrada la autopsia y acusó al viudo y familiares --- hoy todos absueltos o sobreseídos--, Ferrari comentó que “se hizo una instrucción defectuosa” pero “se arribará a una inequívoca solución”.

“Esta acusación pública va a demostrar de manera irrefutable que Pachelo es el responsable del crimen de María Marta” y que "odiaba a María Marta” porque ella había solicitado que sea expulsado del country El Carmel, afirmó Ferrari. Pachelo, sostuvo Ferrari durante su intervención, es “un criminal de raza vinculado al mundo del delito desde la adolescencia”, un “psicópata, narcisista y ludópata empedernido” que “es capaz de matar y mucho más”.

También "se probará que Pachelo era usuario de arma de fuego de igual característica utilizada en el crimen de Belsunce sumado a que él robo varias viviendas lindantes a la casa de ella el mismo en el que fue asesinada, y en el horario en que ocurrió el caso de María Marta", continuó el fiscal durante la lectura de la acusación.

El fiscal Federico González, por su parte, había dicho antes que se va a "a acreditar que el imputado Pachelo se dedicaba robar emprendimientos inmobiliarios, en especial de zona norte”, que “para los atracos utilizaba un conocimiento previo del lugar” y que “la empresa criminal, de la que participaron los otros imputados, Gonzalo Marasco y Tomás Martinez, le reportó a Pachelo la suma de 120.000.000 de pesos”.

La defensa y la querella

Por su parte, el abogado Roberto Ribas, principal defensor de Pachelo, aseguró que su cliente es totalmente inocente del crimen y que "está probado en el expediente" que nunca entró a la casa de la víctima. “María Marta García Belsunce murió, pero no a manos de Nicolás Pachelo. Nunca entró en la casa (de la víctima). No lo digo yo, lo dice la investigación. No existen pruebas”, aseveró Ribas.

El abogado de Carlos Carrascosa, Gustavo Hechem, afirmó en cambio que a María Marta García Belsunce la "mató" Nicolás Pachelo.

"Para mí fue Pachelo y creo que hubo una contribución de los dos vigiladores. No tengo ninguna duda, por su perfil, por su agresividad, por su entrada a las casas y por una serie de comportamientos previos y posteriores (al crimen de María Marta) en esos raids delictivos que viene haciendo desde el año 96", comentó ante la prensa minutos antes del comienzo de la audiencia.

"Espero que la Justicia ponga en su lugar las cosas de una vez por todas", manifestó el letrado a los periodistas, ante quienes explicó que Carrascosa recién se presentará en la sala de audiencias cuando le toque declarar como testigo.