La actriz británica Emma Corrin será la protagonista de la portada de la edición de agosto de la revista Vogue estadounidense, convirtiéndose en la primera persona no binaria en la historia de la publicación en encabezarla.

Con un vestido de la casa francesa Louis Vuitton, un collar Cartier y una sencilla gorra de los Yankees de Nueva York, Corrin, de 26 años, se refirió a su salida del armario y como se lleva con la feminidad y sus papeles, luego de que pidiera ser llamada bajo el pronombre "ellx".

“Me siento mucho más respetadx cuando la gente me llama ellx, pero mis amigos más cercanos me llaman ella y no me importa, porque sé que me conocen”, afirmó la joven que interpretó a la princesa Diana de Gales/Lady Di en la exitosa serie "The Crown" de la plataforma Netflix.

Y remarcó: “En mi mente, el género no es algo fijo y no sé si alguna vez lo será. Para mí siempre puede haber cierta fluidez."

En esta línea, la artista detalló que tuvo citas tanto con mujeres como con hombres y que "ama a las personas sin categorizarlas".



“Creo que la visibilidad es clave con estas cosas. Mi viaje ha sido largo y aún me queda un largo camino por recorrer. Creo que estamos tan acostumbrados a definirnos a nosotrxs mismxs. Esa es la forma en que funciona la sociedad dentro de los géneros binarios y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que existo en un punto intermedio y todavía no estoy segurx de dónde está eso”, reflexionó.



Los próximos proyectos de Emma Corrin

Desde que hizo conocida por interpretar a Lady Di, a Emma Corrin no le dejaron de llover diferentes proyectos. Para lo que queda del 2022, la intérprete formará parte de"My Policeman", el drama romántico que se estrenará en octubre protagonizado por el cantante Harry Styles,

En este largometraje, Corrin da vida a Marion, una maestra de escuela y esposa de un vigilante gay de museo que tiene una relación con un curador del mismo lugar.

Por otro lado, en Netflix, será parte de la nueva adaptación cinematográfica de "El amante de Lady Chatterley", la cinta ambientada en la Inglaterra victoriana para la cual debió vestir con ropa encorsetada. La trama contará la historia de de Constanza, una mujer que está casada con un hombre de clase alta parapléjico, pero que mantiene un romance con otro perteneciente a la clase obrera