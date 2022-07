El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) informó que las exportaciones desde Santa Fe entre enero y mayo alcanzaron un valor de US$ 7.942,8 millones. Si bien significó un incremento del 8% interanual, los volúmenes cayeron un 8%. En el mismo período, los precios expresados en dólares por tonelada subieron 17,5%, siempre en relación a los primeros cinco meses del año pasado, agregó el organismo. Las exportaciones de Productos Primarios en ese lapso sumaron US$ 1.060,9 millones, 39,9% más que en el mismo período de 2021; mientras que las cantidades medidas en toneladas aumentaron 23,9%, acompañado por un aumento de 12,9% en los precios. Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario, totalizaron US$ 5.536,4 millones, lo que representa una disminución de 4,8% en relación al mismo período del año anterior; mientras que en volumen cayeron 20%, y los precios medios aumentaron 19,1%.