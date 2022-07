No hubo grandes concentraciones a la vera de las rutas ni en el acto central en Gualeguaychú. No hubo impacto perceptible en las operaciones de comercialización de granos y hacienda, salvo cambios en el calendario de la fecha de remates en 24 o 48 horas. El cese de comercialización de productos agrícolas convocado por la Mesa de Enlace no tuvo más repercusión que la adhesión de los dirigentes opositores al gobierno, lo cual terminó de darle el color partidario y pre-electoral que ya dejaba entrever en el tono y la oportunidad del llamado al lockout. La "jornada de protesta" de los patrones de la pampa húmeda no logró esta vez el respaldo de los productores agropecuarios, entre los cuales se escucharon críticas a la actitud de los dirigentes de la Mesa y expresiones a favor de canalizar los reclamos al gobierno por otras vías.

En Córdoba, como también ocurrió en otras provincias, hubo posturas divididas entre las entidades que formalmente están encuadradas en algunas de las organizaciones que conforman la Mesa de Enlace. La Sociedad Rural local no adhirió a la medida de fuerza. "No es el momento ni son las condiciones para adherirse al paro", señaló su vicepresidente, Sebastian Trossero. "Observo una clara posición política tomada por la Mesa de Enlace en el llamado a este paro en particular", indicó.

Otras entidades de la provincia adhirieron, como la Sociedad Rural de Bell Ville o la Federación Agraria filial Córdoba, pero con un discurso diferenciado del tono opositor al gobierno de la Mesa de Enlace. Agustín Pizzichini, titular de la última entidad, indicó que “es una jornada para hacer visible los problemas que tenemos en el sector agropecuario, y mayormente el tema del gasoil, que es lo que más nos estuvo afectando”. Sin embargo, reconoció que es un problema que "se está solucionando en algunos lugar, mientras que en otros está complicado; también hay una picardía de los empresarios (expendedores de combustibles) que aprovechan la situación y siguen cobrando un sobreprecio", repartiendo las responsabilidades.

El acto central se realizó en la provincia de Entre Ríos, junto a la intersección de las rutas 14 y 16, cerca de la ciudad de Gualeguaychú. Sin cortes de ruta, y en una concentración que se estima no alcanzó a sumar un centenar de participantes, incluidos los dirigentes convocantes y algunos referentes de la oposición que aportaron su presencia pero no más convocados, por lo visto.

La proclama consensuada por las cuatro entidades (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria) puso el acento en la demanda de un "urgente cambio de rumbo" y el reiterado "rechazo al intervencionismo estatal arbitrario y discrecional", como definen a toda acción del Estado que no responda directamente a sus propios intereses y demandas.

El documento realiza una invocación inicial a "la lucha del 2008" y a "los actos multitudinarios que marcaron la gesta de la derogación legislativa de la Resolución 125" de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. Hoy el escenario es otro, y la adhesión a la jornada de protesta, también.

Luego de caracterizar a la situación de "agobiante de la mayoría de los ciudadanos de a pie", reclaman "un urgente cambio de rumbo, no sólo en la política económica, sino también salir de la decadencia en que nos ha sumido una parte de la dirigencia política, con sus consecuencias de mayor pobreza y marginalidad", denuncian los más favorecidos por el incremento de la desigualdad.

"Como productores agropecuarios movilizados en la fecha decimos basta a la voracidad fiscal del Gobierno Nacional, que sólo nos ve como una caja donde siempre hay para sacar, con distintos argumentos, como ahora el conflicto bélico en Ucrania", agregan, ya asumidos en el papel de víctimas.

Otros puntos de concentración de productores fueron la localidad de Rafaela, Santa Fe, en donde varias decenas de personas se reunió en la Plaza de 25 de Mayo portando banderas argentinas, respondiendo al llamado de las filiales de la Sociedad Rural de esa ciudad, de Sunchales y de Humberto I, y de la filial Presidente Roca de Federación Agraria. También hubo una concentración en la localidad de Armstrong, en el sur de la provincia, donde productores autoconvocados y la Mesa de Enlace se manifestaron en el cruce de las rutas 9 y 178.

La característica común a todas estas concentraciones es que el número de concurrentes no superó el centenar. El rasgo distintivo fue que sólo en Gualeguaychú se planteó una proclama abiertamente cuestionadora de la democracia representativa. Un alineamiento ideológico y partidario que, esta vez, no consiguió encuadrar detrás de sí a los productores que las cuatro entidades de la Mesa de Enlace todavía dicen representar.