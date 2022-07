El acertijo

En un taller fueron reparados 40 vehículos, entre coches y motos. El número total de ruedas de los vehículos reparados fue de 100. ¿Cuántos coches y cuántas motos se repararon?

Respuesta: Si todos los vehículos hubieran sido motos, el número total de ruedas sería 80, es decir, 20 menos que en realidad. La sustitución de una moto por un coche hace que el número total de ruedas aumente en dos, es decir, la diferencia disminuye en dos. Es evidente que hay que hacer 10 sustituciones de este tipo para que la diferencia se reduzca a cero. Por lo tanto, se repararon 10 coches y 30 motos. 10.4+30.2=40+60=100.

El número

41 millones de hectáreas se sembraron durante la campaña 2021/22, un 2,1 por ciento más que en la campaña anterior, según informó la consultora IES. La siembra total de cereales del ciclo 2021/22 totalizó 22,2 millones de hectáreas, un aumento anual de 5,1 por ciento, con incrementos en la implantación de trigo, maíz y cebada, y merma en sorgo. De este modo, se alcanzó un nuevo record de superficie implantada con cereales. La siembra de oleaginosas, en cambio, totalizó 18,4 millones de hectáreas, la menor en 16 años.

La posta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó la semana pasada una batería de medidas que incluyen dos nuevos impuestos temporales a las ganancias extraordinarias de empresas financieras y energéticas, destinados a mitigar el impacto en las finanzas públicas de la crisis económica mundial provocada por la guerra en Ucrania. "Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis para amasar riquezas", aseguró el mandatario. El impuesto a las energéticas estará en vigor durante 2023 y busca recaudar 2000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. El impuesto a las grandes financieras tendrá una duración de dos años y buscará recaudar 1500 millones de euros cada año.

El dato

La Unión Europea confiscó unos 13.800 millones de euros a empresarios y entidades rusas en virtud de las sanciones impuestas contra Rusia por la guerra en Ucrania, informó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. "Es mucho, y debo decir que una parte muy grande, de más de 12.000 millones, fue (congelada) en apenas cinco países" del bloque, precisó Reynders en una reunión de ministros de Justicia europeos en Praga. En junio, un grupo de trabajo más amplio, que también incluye a Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y el Reino Unido, indicó que se habían bloqueado 30.000 millones de dólares en activos, así como unos 300.000 millones del Banco Central ruso.

Cuál Es?

Meta (Facebook) presentó un traductor capaz de operar en tiempo real con 200 idiomas, entre los que se encuentran lenguas como el kambra, el somalí, el indonesio, el euskera o el catalán. La compañía de Mark Zuckerberg busca de este modo competir con Google Translate.

Tecno

La compañía Twitter presentó una demanda contra el multimillonario Elon Musk en los tribunales de Delaware, después de que este último desistiera de su acuerdo de compra de esa red social por 44.000 millones de dólares. Twitter dijo que Musk, después de firmar un acuerdo vinculante de fusión, ahora "se niega a cumplir con sus obligaciones con la empresa y sus accionistas porque el acuerdo que firmó ya no sirve a sus intereses personales". La demanda de Twitter se esperaba después de que Musk dijera que ya no planea comprar la red social, y afirmó que la compañía no le dio la información que necesitaba para evaluar el trato.