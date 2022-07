Federico Potarski, un futbolista del ascenso de 29 años que además trabajaba como chofer para una aplicación de viajes, fue asesinado de un balazo en la cabeza a metros de uno de los ingresos al asentamiento San Petersburgo, del partido bonaerense de La Matanza, y se investiga si el ataque fue cometido durante un asalto o si existió otro móvil.

Potarski nació el 2 de abril de 1993 en Isidro Casanova, La Matanza, e inició su carrera futbolística como marcador central en el club Almirante Brown. Allí realizó todas las divisiones inferiores, pero lo dejaron en libertad de acción antes de debutar en primera, por lo que probó suerte en Deportivo Coreano de la ciudad de Lobos.



A mediados de 2016 fue recomendado en Liniers, donde atravesó el mejor momento de su carrera, al punto de convertirse en uno de los referentes del equipo por su voz de mando, firme marcación y destacado juego aéreo, atributos por los que recibió el apodo de "Vikingo".



Con la "Topadora del Oeste" fue campeón del torneo Apertura 2019, pero no pudo conseguir el ascenso porque esa temporada fue definitivamente cancelada por AFA en abril del año siguiente, a causa de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, tuvo su revancha futbolística a finales del año pasado cuando finalmente logró subir con Liniers a la Primera C, tras vencer a Puerto Nuevo en la final.



El partido más importante de su carrera lo jugó con esa camiseta, el 18 de febrero de 2021, en la derrota con San Lorenzo de Almagro (0-3), por los 32vos. de la Copa Argentina en el estadio José María Minella de Mar del Plata.



A comienzos de este año Potarski se vinculó a Berazategui, pero no logró continuidad de juego que sí tuvo en su anterior club. El pasado fin de semana permaneció en el banco de suplentes, sin ingresar, en el partido con Lamadrid (0-1).

El caso

La víctima fue hallado anoche gravemente herido a unos 20 metros de su auto, en la localidad de San Alberto, La Matanza, en lo que sus familiares creen que se trató de un asesinato durante un asalto del que quiso escapar.



“Lo único que sabemos es que le pegaron un tiro por atrás. Seguramente se habrá querido escapar o correr, no sabemos, tiene las rodillas lastimadas, según la madre que lo vio”, detalló un primo de la víctima, que se identificó como Javier.

El futbolista fue asistido por vecinos y trasladado a un hospital de la zona, aunque llegó sin vida debido a la gravedad de la lesión que sufrió en el cráneo.

El fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, Federico Medone, dispuso diversas diligencias, entre ellas peritajes en la escena del crimen, donde se encontró la billetera de la víctima con casi 4.000 pesos en su interior, y una vaina servida calibre 9 milímetros.

Medone también ordenó realizar un análisis de las comunicaciones previas que pudo haber tenido el futbolista con su teléfono, que no fue encontrado en la escena, y un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de establecer si quedó registrada alguna imagen del hecho o de él o los atacantes.

En base a algunas pruebas incorporadas hasta el momento, fuentes policiales indicaron que se busca a cuatro sospechosos que pudieron haber estado vinculados al crimen.

El mensaje de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su "más hondo pesar por la dolorosa muerte del futbolista de Berazategui Federico Potarski", ocurrido anoche en el partido bonaerense de La Matanza.

El mensaje institucional en las redes sociales, firmado por el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y acompañado por el escudo de la entidad en señal del luto, envió además las "condolencias a familiares, amigos y compañeros en este difícil momento".



De momento, la AFA no comunicó oficialmente ninguna medida tras lo sucedido, aunque el delantero Franco Niell, compañero de la víctima en el plantel de Berazategui, anticipó esta mañana la decisión de "no jugar mañana" por el torneo de la Primera C.



"La decisión es no jugar el partido mañana, seguramente nuestra fecha se postergará. Nos golpeó muy fuerte lo que pasó. Muchos nos levantamos temprano esta mañana y nos enteramos lo que le sucedió a Federico. Estamos muy dolidos", expresó el futbolista en diálogo con TyC Sports.



Berazategui, que suspendió este viernte el entrenamiento de su plantel en el club Ducilo, tiene programado para este sábado a las 15:30 su partido ante Real Pilar, de visitante, por la quinta fecha de la Primera C.