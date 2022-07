El expresidente Mauricio Macri eligió hablar de "verdad" tras el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que lo sobreseyó por el espionaje sobre los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. "Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe", dijo el fundador del PRO sin mencionar a las víctimas del submarino ni a los familiares que sobre los que agentes de la AFI realizaron informers, recopilaron fotos y siguieron con ciberpatrullaje.

"Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre", fue el cierre del mensaje de celebración de Macri en tono de campaña para volver a la Casa Rosada. Justamente, los tres jueces que tomaron la decisión de sobreseerlo fueron designados durante su presidencia en la Sala I, se trata de Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. El ministro de Justicia, Martín Soria, lo denunció minutos después de conocerse el fallo: "No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos".

La abogada de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, Valeria Carreras, también apuntó contra la decisión de la Sala I de la cámara porteña: "A pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso", lamentó.

El PRO salió a coro a sostener la idea de "verdad" y a denunciar una operacion contra el expresidente. La presidenta del partido, Patricia Bullrich, sostuvo que "se cae el relato" y "se impone la verdad" al compartir la novedad sobre el sobreimiento de Macri.

Bullrich no solo celebró por Macri sino por un caso de espionaje que pesaba sobre ella, el realizado a la familia de Santiago Maldonado, desaparecido y hallado muerto en Chubut tras un operativa de la Gendarmería en 2017. "Para Rafecas no hubo espionaje. ¡El celular me lo pincharon para sacarle aire entonces! La impunidad garantiza la repetición de los hechos", respondió Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

El respaldo al expresidente también llegó por parte de los otros dos máximos referentes del PRO, a pesar de las internas, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada porteña María Eugenia Vidal.

"Quedó demostrado. Sigue habiendo lugar para la verdad en la Argentina. A los héroes del ARA San Juan, honor y respeto, y nunca utilización política", tuiteó Larreta hablando en nombre de los familiares que pidieron la investigación contra el ex presidente. "Otra operación que se cae. Duele que hayan utilizado a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan entre tanto dolor. Mi abrazo a ellos y mi apoyo a Mauricio Macri", fue el mensaje de Vidal.