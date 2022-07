El Gobierno habilitó el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía que deberán completar todos los usuarios del país de servicios de luz y gas por redes que quieran mantener los subsidios que reciben en sus hogares. El usuario que no se inscriba, dejará de percibirlos. A continuación, respuestas ante el cambio de paradigma tarifario.



¿Cómo es la inscripción?

Hay que completar el formulario con carácter de declaración jurada de acuerdo al número en que termina el DNI de la persona solicitante. Los números 0 - 1 - 2 completarán el formulario entre el 15/7 y el 19/7; 3 - 4 - 5 lo harán entre el 20/7 y el 22/7 y 6 - 7 - 8 - 9, entre el 23/7 y el 26/7. De todas maneras, la inscripción estará habilitada hasta fin de julio para aquellos que no hayan podido completar el trámite en los días consignados y además se espera que el Gobierno abra más tiempo.

¿Es una planilla por hogar o por persona?



Es una solicitud por hogar, incluidos quienes cobren planes sociales o sean beneficiarios de tarifa social. En el último caso, el usuario seguirá recibiendo la Tarifa Social. Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años. Además, sólo se podrá hacer la solicitud de subsidio para un medidor de energía eléctrica y uno de gas de red por persona, según el domicilio declarado.

¿Hay alternativas al formulario online?



Las oficinas de las prestadoras de los servicios, la oficina de ANSES más cercana sacando turno previo en su sitio web o sino en el "Punto Digital".

¿Qué información acerca del servicio se debe completar en el formulario?



Se requieren el nombre de la empresa o cooperativa distribuidora, número de cuenta o de servicio o de cliente o el NIS y el número de medidor.

¿Hay una vía de contacto por dudas con el formulario?

Si, la Secretaría habilitó el Centro de Atención Telefónica de Energía 0800-222-7376 disponible de 8 a 20 horas.

¿Qué pasa cuando se termina de cargar el formulario?

Se asigna al usuario al segmento de ingreso alto, medio o bajo. La asignación es provisoria ya que la información se cruza posteriormente con otros datos. En el caso de que haya inconsistencias, se podrá asignar una nueva categoría.

¿Quiénes podrán continuar recibiendo el subsidio?



Las condiciones socioeconómicas para mantener el subsidio es no pertenecer al segmento de "ingresos altos". Esto implica percibir ingresos totales de bolsillo menores de 348.869 pesos (equivalente al valor de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 según Indec a valores de mayo); no contar con 3 o más inmuebles propios; no tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; no tener una aeronave o embarcación de lujo y no ser titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena. El Gobierno calcula que el 90 por ciento de los usuarios están en condiciones de seguir recibiendo subsidios.

¿Cómo se contabilizan los "ingresos totales"?

La suma mensual de los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar.

¿Quiénes son considerados de ingresos medios y bajos?

El segmento de ingresos medios está compuesto por hogares que cumplen alguna de las siguientes condiciones: ingresos mensuales totales entre 99.677 y 348.869 pesos (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según Indec), poseer hasta 2 inmuebles y hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Son considerados de ingresos bajos los hogares con ingresos netos menores a 99.677 pesos (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según Indec), poseer hasta 1 inmueble y no poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. En los casos en donde al menos un conviviente tenga certificado de discapacidad, los techos se elevan.

¿Qué aumento reciben los hogares de ingresos medios y bajos?

No tendrán nuevos incrementos en 2022. Para 2023, los hogares de menores ingresos recibirán aumentos equivalentes hasta el 40 por ciento Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Para los hogares de ingresos medios, la suba sería no mayor al 80 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

¿Qué sucede si el hogar es considerado de "ingresos altos"?



Aplica una reducción de subsidios hasta alcanzar la cobertura plena de la tarifa a fines de 2022. La quita de subsidios comenzará a partir del primero de agosto, con impacto en la factura de septiembre. Los otros aumentos serán en octubre y diciembre. El Gobierno calcula que el aumento mensual será en promedio de 1200 pesos para las facturas de Edesur y Edenor.

¿A qué período corresponde el ingreso que se debe informar?



Para empleados en relación de dependencia, aplica el ingreso percibido en julio. Para monotributistas, el promedio mensual de acuerdo a la categoría vigente del régimen.

¿Son las mismas condiciones para todo el país?



No. En el partido de Patagones en provincia de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los ingresos mensuales totales para continuar percibiendo el beneficio deberán ser menores a 425.620 pesos (el equivalente a 3,5 canastas básicas totales más el 22 por ciento).

¿Qué sucede con las personas electrodependientes?

No es necesario completar el formulario para solicitar el subsidio de la luz, pero sí en el caso del gas.

¿Es necesario ser titular del servicio para hacer el trámite?

Aunque la factura no esté a nombre de la persona que realiza la solicitud, ésta podrá hacer el trámite indicando que no es titular. Tampoco es indispensable la titularidad para mantener el subsidio.

¿Cómo es la situación para los inquilinos?

Sea o no titular del servicio, el inquilino podrá acceder al subsidio si corresponde.



¿Es posible pedir cambio de categoría de ingresos más adelante?



El Decreto que dio origen a esta segmentación definió que se establecerán los medios para "solicitar el cambio de categorización de una manera ágil, expedita y gratuita". Además, se revisarán los criterios de elegibilidad de cada segmento luego de 180 días de la entrada en vigencia de aquel decreto (de fecha 16 de junio).