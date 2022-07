Seguí el coche policial hasta Nueva Zelanda para patrullar Wellington Paranormal, el falso documental de HBO Max Latinoamérica que es spin-off de la película de culto What We Do in the Shadows y que conforma una serie de comedia terrorífica e hilarante, de humor físico, efectos visuales afilados y sabor demisec.

La dupla policial persigue a malvivientes sobrenaturales por las calles neozelandesas, cámara en mano, con burocrática naturalidad y momentos de humor explosivo. Tal vez no creas en policías, pero que los hay, los hay.

