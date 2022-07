Independiente tiene muchos problemas para jugar al fútbol y casi ninguna idea. Central está en etapa de reconstrucción y todavía no se pudo despojar de las inseguridades que influyen en los jugadores cuando se atraviesa un momento de malos resultados. Por allí se pueden encontrar las razones para entender por qué el canaya no se alzó ayer con la victoria ante Independiente. Fue más que el rival casi toda la tarde, no tuvo fallos en defensa, pero entre la ausencia de inspiración y decisión el equipo de Carlos Tevez no reunió méritos para dar con los tres puntos y solo se trajo un empate.

El partido en cancha de Independiente fue malo de principio a fin. Sin atractivos por el juego colectivo ni por alguna individualidad. Pero en esa aplomada intrascendencia el canaya insinuaba tener mejores ideas con la pelota. A excepción de los primeros 20 minutos, donde Independiente fue el apoderado del campo, Central mostró disposición a atacar, aunque se repitió en centros de Malcorra y sufrió por Buonanotte, quien nunca logró tomar las riendas del equipo con su habilidad.

Los centros de Malcorra, desde la izquierda, fueron los responsables de las dos únicas jugadas de gol que tuvo el partido. En la primera aparición del volante, a Insaurralde le rebotó la pelota en el área chica y definió Candia, aunque el balón se desvió en Sosa, rápido el uno para dar dos pasos adelante y dejar sin ángulo de definición el delantero canaya. Y en el segundo centro de Malcorra lo perdió Infantino de cabeza, al pisar el área chica, con cabezazo que controló el uno local.

Independiente se fue al descanso sin generar una jugada de gol cerca de Servio. El Rojo adolece de jugadores que marquen diferencias y Ferreyra, en el ataque, perdió siempre con los centrales canaya. Lo mejor del equipo de Tevez estuvo visible pero no se luce: el juego defensivo colectivo. El equipo ya no se muestra vulnerable en el fondo. Tiene movimientos coordinados y no una hubo una sola pelota que tomó mal parado el fondo canaya. Pero en el resto de la tarea de juego, la parte ofensiva, allí están nítidos los problemas. Es que en fútbol siempre es más difícil crear juego que romper el del rival.

Buonanotte no gravitó, al punto que los mejores pases ofensivos los entregó Tanlongo o Infantino. Candia se fue por lesión al cuarto de hora del complemento y Veliz no tuvo pelotas en el área. Tampoco Frías a su ingreso. Central, con el paso de los minutos, se fue enredando en sus acciones repetidas, fáciles de resolver para Independiente a pesar del caos de su realidad.

Si bien Central cortó una racha de siete derrotas consecutivas en condición de visitante, la sensación de frustración fue indisimulable en Avellaneda. Es que Independiente no pudo jugar peor y así y todo no perdió. Y en tiempo de descuento casi lo gana el local, en la única jugada ofensiva, con derechazo alto de Ferreyra al recibir por atrás de todos la pelota de un tiro libre.

0 Independiente

Sosa

Vigo

Barreto

Insaurralde

Lucas Rodríguez

Soñora

Romero

Marcone

Pozzo

Fernández

Ferreyra

DT: Claudio Graf

0 Central

Servio

Cortez

Báez

Almada

Blanco

Infantino

Tanlongo

Montoya

Malcorra

Buonanotte

Candia

DT: Carlos Tevez

Cambios: ST: 13m Veliz por Candia (C),18m Batallini por Soñora e Hidalgo por Fernández (I), 28m Frías por Malcorra (C), 31m Márquez por Pozzo y 45m Marinelli por Buonanotte (C).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Independiente