Newell's no se despoja de su propuesta defensiva pero resigna el liderazgo de Liga Profesional. En otra actuación sin juego de ataque anoche en el Coloso del Parque el equipo de Javier Sanguinetti solo pudo aspirar al empate frente a Racing. No generó una sola jugada de gol y no perdió porque el chico Franco Herrera tuvo atajadas relavantes. El jueves visita a Central en el Gigante de Arroyito sin jugadores suspendidos.

Newell’s juega de local de la misma forma que de visitante: con escasa ambición ofensiva y decidido a esperar al rival en su campo. El equipo salió a la cancha como único líder del torneo pero le concedió todo el protagonismo a Racing y por momentos fue un monologo de la visita en el juego con la pelota con la característica que se frustró ante la disciplina defensiva de la Lepra.

El equipo de Sanguinetti defendió como si estuviera en ventaja. La mezquindad táctica alejó a Newell's de cualquier ilusión por llegar al gol. Como ante Platense, no pateó al arco y el equipo se dedicó a despejar una y otra pelota ante un Racing que avanzó cada vez que se hacía del balón. El hincha, incrédulo, esperó paciente por la reacción.

El equipo local atac´+o poco y García lo sufrió

Es que el único remate al arco de la Lepra fue de Sordo, desde mitad de cancha, al intentar sorprender a Gómez. Y en un tiro libre cabeceó débil Lema a las manos del arquero de Racing. Eso fue todo. Porque nunca el equipo pudo armar un contragolpe, en las pocas ocasiones que tomó la pelota en mitad de cancha, aunque en uno de los intentos leprosos se lesionó Sigali y dejó la cancha.

Herrera desvió un remate de Miranda y una pelota que casi se le mete por un rebote. Racing tampoco generó jugadas de riesgo pero jugó mucho tiempo en el área de Newell’s y así como no encontró el pase gol tampoco apareció el descuido del fondo leproso. En la Lepra la figura siempre es un defensor y ayer el mejor fue el chico Mansilla.

Para el segundo tiempo Newell’s asumió en parte la obligación de ofrecer otra propuesta de juego y se paró más adelante en el campo. Con solo esa actitud táctica el juego se disputó algo más en el mediocampo y Racing intentó aprovechar espacios. Un remate de González que rechazó Gómez, en jugada que nació a la salida de un corner, fue la más clara para Newell’s. Pero Racing fue más profundo: Copetti no llegó a tocar la pelota debajo del arco en un centro atrás y Herrera controló remates de Hauche y Gómez.

Sanguinetti no demoró para poner en cancha a Rossi y buscó más juego ofensivo en el debut de Angel. Pero el equipo no podía sostener la pelota en campo rival y nunca dejó de tener como prioridad no verse sorprendido en su área. El hincha nunca pudo ilusionarse con el triunfo y se conformó con el punto, más aún porque en los minutos finales Herrera le atajó en gran forma un remate a Carbonero.

0 Newell’s

Herrera

Méndez

Velázquez

Lema

Mansilla

Luciano

Sforza

Fernández

González

García

Sordo

DT: Javier Sanguinetti

0 Racing

Gómez

Mura

Sigali

Insúa

Mena

Miranda

Moreno

Jonatan Gómez

Hache

Chancalay

Copetti

DT: Fernando Gago

Cambios: PT: 18m Galván por Sigali (R). ST: 20m Romero por Chancalay y Carbonero por Hauche (R), 22m Rossi por García y Angel por Fernández (N), 31m Cardona por Gómez y Alcaraz por Miranda (R), 34m Garro por González (N) y 40m Pablo Pérez por Luciano y Campagnaro por Sforza (N).

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Coloso del Parque