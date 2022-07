Un estudio del que participaron más de 35.000 personas con útero develó que el 42% registró un mayor sangrado durante su menstruación dos semanas de haberse aplicado la vacuna contra el covid. El informe, que fue publicado en la revista científica Science Advances, también señala que un alto número de personas tuvo sangrados espontáneos luego de recibir la vacuna.

Los efectos secundarios de la vacunación contra el coronavirus sobre el ciclo menstrual habían sido señalados hace tiempo en las redes sociales, pero este es el primer estudio masivo que confirma las apreciaciones de cientos de miles de mujeres y personas gestantes.

Sin embargo, la investigación sostiene que las consecuencias son temporales y dependen de condiciones previas, como enfermedades, la edad o los partos y embarazos que esa persona haya tenido.

Entre las posibles asociaciones entre un mayor nivel de sangrado y las condiciones prevalentes a la vacunación, las directoras del estudio, Katharine Lee y Kathryn Clancy, determinaron que los antecedentes reproductivos tenían un rol preponderante. Mientras que una gran porción las personas que habían cursado un embarazo previamente informaron sangrados más abundantes, las que no gestaron lo reportaron en menor medida.

Para llevar adelante la investigación, las profesionales a cargo realizaron una encuesta en la que le preguntaron a las personas voluntarias por sus experiencias luego de haber sido vacunadas contra el covid. Usualmente, las preguntas referidas a ciclos menstruales son ignoradas en los ensayos clínicos de las vacunas, aclararon las autoras del estudio.

Pfizer y Moderna, las vacunas anticovid más cuestionadas

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su siglas en inglés) comenzó a revisar casos de "irregularidades en la menstruación" relacionados con la aplicación de las vacunas contra COVID-19 en febrero de este año. Puntualmente, investigan las consecuencias de las producidas por los laboratorios Pfizer y Moderna.

El comité europeo ya había analizado reportes de desorden menstrual debido a la vacunación contra el coronavirus con vacunas aprobadas en la Unión Europea y había concluido que la "evidencia no apoyó un vínculo causal entre estas vacunas y los trastornos menstruales".

Sin embargo, luego comunicaron que decidieron "evaluar más a fondo la ocurrencia de períodos abundantes o amenorrea después de la vacunación". De todas maneras indicaron que los desórdenes menstruales son "muy comunes" por múltiples motivos, entre ellos por estrés y cansancio.

La situación en Argentina

Encuestas realizadas en Argentina y en países de todo el mundo revelaron que un gran número de mujeres y personas menstruantes aseguraron haber sufrido cambios en su ciclo menstrual luego de haber recibido la vacuna contra el coronavirus.

Adrián Rosa, médico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en sexualidad y divulgador de la salud, explicó a GO Noticias que “cuando se desarrollaban las vacunas no se tuvo en cuenta si afectaban o no el ciclo menstrual de las voluntarias que en todo el mundo fueron participando en los avances de la vacuna”.



Y sostuvo como posible hipótesis que “el ciclo menstrual tiene que ver con un proceso endocrinólogo hormonal que puede presentar variaciones entre cada mujer", y que "al aplicar una vacuna se activa el sistema inmune y hay que tener en cuenta que el estrés y la posibilidad de una infección también pueden modificar el ciclo". Al respecto, recomendó "hacer un seguimiento en base al tipo de vacuna, la edad de la mujer y los cambios detectados".