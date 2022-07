La ministra de Economía, Silvina Batakis, recibió por primera vez desde que está en el cargo a un grupo de gobernadores. En un encuentro en el palacio de Hacienda, que duró más de dos horas, cinco jefes provinciales, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra conversaron sobre la realidad de las provincias y sobre los lineamientos de la gestión que Batakis piensa llevar adelante en los próximos meses en el marco de la compleja situación económica que atraviesa el país. Según confirmaron desde Casa Rosada, esa fue la primera de una serie de reuniones que la titular de Economía sostendrá con distintos grupos de gobernadores en los próximos días. Este martes tendrá lugar la segunda con otros tres.

En diálogo con Página12, uno de los gobernadores presentes detalló que "hablamos de las obras pendientes y de las que vamos a arrancar y le volvimos a decir que acompañamos las medidas que está tomando. Ella nos habló de las complicaciones que genera en el país la situación internacional y de los problemas que eso provoca en las finanzas públicas, pero la acompañamos y creemos en su capacidad". La ministra, según contaron desde la cartera, brindó su análisis sobre la situación económica actual y sobre "las oportunidades del país para seguir mejorando los índices de empleo y producción, las condiciones de crecimiento con estabilidad e inclusión y, sobre todo, trabajar en conjunto para reducir brechas".

La reunión fue pedida por Batakis y el encargado de coordinarla fue Manzur. Los gobernadores presentes en el Salón Scalabrini Ortiz del ministerio fueron el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Neuquén, Omar Gutiérrez; el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. A diferencia de lo que se dijo, no participaron otros gobernadores de forma virtual. Este martes será el turno de los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de La Rioja, Ricardo Quintela. "El objetivo de estas reuniones es tomar nota de las prioridades de cada provincia para potenciar su desarrollo", explicaron desde el Gobierno.

"Tuvimos una buena reunión con la ministra. Ella está siguiendo muy de cerca la evolución de la crisis global y las derivaciones del conflicto en Europa del Este, especialmente en todo lo relacionado con la volatilidad de los precios y las presiones que impulsan el alza de los alimentos y de la energía. Esta situación impacta directamente en Argentina y nos pone ante dos meses bastante complejos, sobre todo por las necesidades de importar energía", explicó el gobernador de Catamarca. Luego, Jalil agregó que "la ministra habló de un plan de acción y definió algunas líneas que nos abren perspectivas de mejora, con una balanza comercial más holgada producto de la profundización de nuestras exportaciones, como las del litio e hidrocarburos, entre otras".



Todos los gobernadores que estuvieron con Batakis, salvo Kicillof, estuvieron primero en Casa Rosada con el Jefe de Gabinete en su despacho. Manzur, luego de ese primer encuentro subió a sus redes una foto con los cuatro gobernadores e indicó que "para afianzar un gobierno federal es necesario dar respuestas a las necesidades de cada provincia. Nos reunimos para seguir articulando proyectos y trabajando por el bienestar de nuestra gente".

Luego del encuentro a solas con Manzur, todos se dirigieron al Museo del Bicentenario --allí se sumó Kicillof-- para participar del acto que encabezó el Presidente Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, donde presentó el plan de infraestructura nacional "Argentina Grande", que implica el desarrollo de obras en las distintas provincias. Allí otros gobernadores como el de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el de Chaco, Jorge Capitanich, entre otros, brindaron su palabra.

"La situación es compleja y por eso se busca fortalecer la dinámica de las provincias”, había dicho Manzur temprano, al ingresar a Casa de Gobierno. También había agregado que la situación a nivel internacional es "extremadamente compleja” y aclaró que “Argentina no es una isla en el marco de una economía globalizada que sufre los impactos de situaciones internacionales" como la guerra en Ucrania. "Hay países que no tenían inflación desde hace 40 o 50 años y ahora están asombrados por los niveles y esto Argentina también lo sufre", reiteró.

"Van a ser reuniones así, no con todos al mismo tiempo, sino de a grupos para poder dedicarle más tiempo a escuchar los planteos puntuales de cada gobernador. Fue una reunión a puertas cerradas, pero ella planteó escucharlos con la experiencia que tiene de diálogo con todos por su trabajo anterior como secretaria de las Provincias", explicaron cerca de Manzur a este diario. "Los escuchó. Cada uno le hizo sus planteos y ella pudo contarles las líneas de trabajo de lo que va a ser su gestión en este tiempo, lo que analiza y qué línea va a ir trabajando en el corto y mediano plazo", agregaron.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro no estuvo presente en la reunión porque se encuentra aislado por haberse contagiado covid. Al finalizar el encuentro, los gobernadores y Manzur se fueron juntos, pero no quisieron hacer declaraciones a la prensa. Algunos de los presentes destacaron que "el clima fue bueno y cordial". En la cartera de Interior todavía no hay reemplazo en la Secretaría de las Provincias, que conducía Batakis, sin embargo, destacan que "todas las firmas y todos los fondos están garantizados. A todo lo que los gobernadores dejaron a punto de iniciar con Batakis ya se le dio curso".