Un hombre que manejaba una camioneta robada fue detenido este lunes por la noche tras una intensa persecución policial y tiroteo por la autopista Cámpora. En su huida, el conductor chocó y trató de atropellar a un efectivo, pero terminó arrestado.

El hecho se registró cerca de las 23:30, en el cruce de la autopista Cámpora y Dellepiane. Allí efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes interceptaron una camioneta Toyota Hilux.

En el recorrido, los policías intentaron identificar al vehículo sobre la avenida 27 de Febrero, pero el conductor hizo caso omiso a la voz de alto y huyó por la autopista.

“Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue bloqueada en la autopista Cámpora, donde el sospechoso intentó atropellar a los oficiales”, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Ante la maniobra, los efectivos realizaron disparos contra la camioneta, que finalmente chocó contra un camión Mercedes Benz.

El conductor fue reducido en el lugar y personal del SAME lo trasladó hasta el Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax por la colisión.

“Al verificar los datos del rodado, se estableció que la misma tenía colocada una patente apócrifa y que por número de chasis correspondía a un auto con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús el mismo día por la tarde”, detallaron.