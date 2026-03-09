Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
1 hora
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Marcha del 8M: la movilización y las actividades por el Día de la Mujer
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
1 hora
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Marcha del 8M: la movilización y las actividades por el Día de la Mujer
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Del "Hecho en Argentina" al descarte importado
Argentina en el túnel del tiempo: la industria retrocedió 80 años y ya produce como en 1945
Con el PBI industrial en un piso histórico del 13%, el Gobierno profundiza el desguace fabril. Apertura a la chatarra importada y 100 mil despidos en el bienio.
09 de marzo de 2026 - 19:32
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
trabajador industria metalurgica
La industria atraviesa su peor crisis en dos décadas y su peso en el Producto Bruto Interno cayó a niveles que no se veían desde antes del gran ciclo de industrialización de la posguerra.
(STR/AFP)
Temas en esta nota:
Industria
UBA
Conicet
trabajo
Desempleo
Últimas Noticias
La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude
Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA
Especialistas en comunicación y políticas públicas dan su mirada sobre el juicio que está en curso en Los Ángeles, Estados Unidos, en el que se dirime si las redes sociales son adictivas o no.
Qué hay detrás del juicio a Meta y Google
Por
Juan Funes
Este lunes tocó los 119 dólares el barril
El petróleo se dispara por el conflicto en Medio Oriente: “La tensión está al 100%”
La banda gallega actuará el martes 10 y el jueves 12 en La Tastienda
Luar Na Lubre celebra 40 años con la música celta
Por
Santiago Giordano
Exclusivo para
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
La obra de García Márquez y su huella futbolera
Las mariposas, desde Macondo al Mundial
Por
Malva Marani
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
El País
Del "Hecho en Argentina" al descarte importado
Argentina en el túnel del tiempo: la industria retrocedió 80 años y ya produce como en 1945
"A ese diputado se lo pidió el gobernador"
Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral
¿Qué les interesa a los adolescentes?
Jóvenes y política: 8 de cada 10 adolescentes se informan por redes sociales
Milei y el Paso de Peatón
Por
Alfredo Serrano Mancilla
Economía
A la espera del IPC nacional del INDEC
La inflación de febrero fue de 2,6% en la Ciudad de Buenos Aires
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026
El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura
La industria también perdió las exportaciones
Por
Mara Pedrazzoli
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Sociedad
La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude
Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA
Especialistas en comunicación y políticas públicas dan su mirada sobre el juicio que está en curso en Los Ángeles, Estados Unidos, en el que se dirime si las redes sociales son adictivas o no.
Qué hay detrás del juicio a Meta y Google
Por
Juan Funes
En Avenida del Libertador y Juramento
Belgrano: un herido por el derrumbe de una obra en demolición
De regreso a la Edad Media
Un municipio de Misiones regaló baldes, escobas y escurridores por el Día de la Mujer
Deportes
Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero
Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Un arranque a puros reflejos de Colapinto
Por
Malva Marani
El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000
Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells
Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha
TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW
Por
Jorge Dominico