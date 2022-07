La diputada Gisela Marziotta, por el Frente de Todos, destacó la prórroga de la moratoria previsional dispuesta por decreto por el presidente Alberto Fernández este lunes, a días de que venciera el próximo 23 de julio. Organizaciones y especialistas advertían que alrededor de 800 mil personas quedarían sin acceder al derecho jubilatorio. “Nueve de cada diez mujeres no hubieran podido hacerlo”, sintetizó la legisladora en declaraciones a AM750.



“Era muy grave si no se prorrogaba, muchas personas iban a quedar sin jubilarse por no tener 30 años de aportes”, indicó Marziotta este martes. Si bien consideró que la prórroga es una “buena noticia”, aclaró que es en el marco de un Estado que “hizo mal las cosas”, por lo que “mcuhas personas quedaron sin contar con los años de aportes necesarios”.

Marziotta precisó que, si no se prorrogaba la moratoria del sistema previsional, nueve de cada 10 mujeres y siete de cada 10 varones no hubieran podido acceder a la jubilación.

La diputada por el Frente de Todos impulsaba desde hace meses un proyecto de ley para extender los plazos, aunque en las últimas semanas había advertido que no darían los tiempos legislativos. “Con una resolución se resolvía en horas”, sostuvo.

Para Marziotta, la moratoria es clave porque “permite reparar un error que comete el Estado cuando hay una cantidad de personas que no lograron tener los aportes porque las empresas no los hicieron, porque hay desempleados o porque fueron trabajadores no registrados o registradas”.

“Siempre hay responsabilidad del Estado, y hay que resolver esta situación, es una necesidad y derecho”, afirmó la diputada por el Frente de Todos.

En este sentido, precisó que “los datos más recientes indican que en el mundo laboral hay cinco millones de trabajadores y trabajadoras que no están registrados”. “Si no hay moratoria, ellos serán los no-jubilados del futuro”, explicó la diputada.

Además, Marziotta salió al cruce de Juntos por el Cambio, que anticipó que rechazará la ley integral de plan de pago de deudas previsionales, que ya cuenta con media sanción del Senado, y aclaró que el sistema previsional se sostiene por aportes de empresas y trabajadores, y a su vez por el 50 % del impuesto al valor agregado (IVA). “Las personas que acceden a una moratoria pagan su deuda, y es injusto, porque sólo paga el trabajador y el empleador que no pagó los aportes, no paga nada”, sostuvo. “Toda la carga de deuda recae sobre los trabajadores sin aportes”, remarcó.