El regreso de la selección femenina de hockey sobre césped al país después del subcampeonato mundial obtenido el domingo pasado en España resultó más complicado de lo previsto. A través de las redes sociales, Las Leonas manifestaron su malestar con el servicio de una aerolínea por la demora en embarcar.

“Air France, son la peor aerolínea. Nos cancelaron el vuelo, nos hicieron esperar tres horas un micro y nos mandaron a un hotel a 90 kilómetros del aeropuerto. Estamos desde las 15 horas dando vueltas!! Vergüenza!! Un mes y medio fuera de casa”, escribió Agustina Albertario en Twitter.



Eugenia Trinchinetti contó en detalle lo ocurrido. Después de perder la final con Países Bajos “fuimos al aeropuerto a tomarnos nuestro vuelo para volver a casa después de jugar un Mundial y nos cancelaron el vuelo en la cara, mandándonos previamente un mail diciendo que el vuelo salía perfectamente". Detalló que la compañía aérea decidió "mandarnos a un hotel a 100 kilómetros del aeropuerto" y que "tuvimos que esperar un colectivo que llegó tres horas más tarde, llevando todo nuestro equipaje de un lado para otro, sin ayuda de nadie".



Añadió que "al otro día nos despertamos a las 7 AM para viajar de nuevo para el aeropuerto. Por suerte les importó mucho y nos consiguieron un vuelo con escala en Ámsterdam de 6 horas. Todavía seguimos en viaje para llegar a nuestro país”.

Majo Granatto fue otra que se quejó: “Acá la solución que nos da Air France después de cancelar nuestro vuelo, mandarnos a un hotel a 100 kilómetros, ponernos un nuevo vuelo con una escala de 6 horas en Ámsterdam. SON UNA VERGÜENZA!”. En la misma línea, Victoria Sauze escribió: “Genial las oficinas de reclamo... Ni una sola persona con quien se pueda hablar en ningún aeropuerto, increíble”.

En una entrevista por televisión, Albertario se quejó de que "estuvimos con 60 valijas y no nos vino nadie de la compañía a ayudarnos. Tampoco demuestran compromiso para colaborar con nuestro problema. Nos dijeron que vamos a volver hoy a la noche, pero no lo sabemos. Lo único que pedimos es que salga el vuelo”. Remarcó que la Confederación Argentina de Hockey les paga los viáticos. "Ninguna pudo dormir. Es un estrés tener que hablar de esto y no de los logros que pudimos conseguir”, manifestó la jugadora de la selección.