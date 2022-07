La foto es más representativa que las palabras: con sonrisas y abrazos Walter Montoya y Pablo Pérez se reunieron para propiciar un mensaje conciliador de cara al clásico de mañana en el Gigante de Arroyito. “Lo más importante es que todo se haga en paz”, resaltaron al unísono los volantes de Central y Newell’s. Se reunieron por invitación de Liga Profesional y los jugadores aprovecharon la ocasión para mostrarse distendidos e ilusionados con el juego de mañana."El que pierda no sale a la calle por una semana", adelantó Montoya. "Es un partido muy lindo y para disfrutar en paz", enfatizó Pérez.

“Vamos a jugar a ganar los dos porque el clásico es el partido más importante del año, el primero que miramos cuando sale el fixture y porque la violencia es lo que opaca el clásico”, explicó Pérez. “Hay que pensar que es solo un partido y que tenemos que bajar un cambio, que después sea una cargada, algo de folclore y nada más", recalcó el volante leproso.

Pérez estuvo más relajado que Montoya, quizá por su experiencia o porque mañana estará en el banco de suplentes. Pero con la necesidad de entregar el mismo mensaje, Montoya acotó: “El que pierda no va a poder salir a la calle por una semana o un mes y el que gane va a estar contento todo el año”. “Pero esto no es matar o morir, esto es un deporte y nosotros tenemos que competir, hay que bajar los niveles de violencia”, reiteró a su turno Pérez.

A la hora del juego, Montoya aclaró ayer que no sufrió ninguna lesión muscular y está a disposición de Carlos Tevez. “El lunes salí un poco preocupado de la práctica pero por suerte no fue nada, sólo un susto”, reconoció el jugador canaya. Y agregó: ”Estamos creciendo como equipo con Carlos (Tevez) en estos dos últimos partidos, me siento muy cómodo en esta nueva posición (volante central), estamos trabajando muy bien y creo que sabemos dónde lastimar a Newell's. Mejoramos como equipo y estamos con confianza. Pero no hay favorito en el clásico y no importa cómo viene cada uno, es un partido diferente".

A su turno, Pérez se refirió al banderazo que animaron los hinchas el lunes por la noche en el Coloso del Parque. “La gente hizo un recibimiento maravilloso, me emocioné mucho. Estoy contento, viviendo la previa con la misma sensación de siempre y como este partido se merece”. Aunque Pérez asume que no será titular mañana a las 16.30 en el Gigante de Arroyito: “Cuando entré contra Racing quería comerme la cancha pero el rival tenía un ritmo terrible”, reconoció el volante rojinegro.

Cada uno con su camiseta puesta, se abrazaron para las fotos y se despidieron hasta mañana a las 16.30 en Avellaneda y Génova.