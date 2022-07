El acertijo

Ana y Carlos están merendando pasteles. Ana tiene el triple que Carlos. Carlos no estaba muy conforme. A regañadientes Ana da uno de sus pasteles a Carlos, pero todavía tenía el doble que Carlos. ¿Cuántos pasteles más tiene que darle Ana a Carlos para que cada uno tenga los mismos? ¿Cuántos pasteles había en total?

Respuesta: Ana tiene que darle a Carlos 2 pasteles. En total había 12 pasteles. Al principio Ana tenía 9 y Carlos 3.

El número

2,6 por ciento creció la demanda total de electricidad en los primeros cinco meses de 2022 con respecto al mismo período de 2021, según informó la consultora IES. El incremento estuvo impulsado por el consumo interno (+4,7 por ciento interanual en el periodo), ya que las exportaciones se desplomaron (-97,3 por ciento interanual) por la mejora en los niveles de agua de los embalses en el sur de Brasil. Los hogares y comercios se mostraron al frente del avance de la demanda local producto de un enero caluroso (coincidió con la ola de contagios de COVID-19) y un mayo frío, siendo en ambos casos en relación al 2021. En particular, los grandes centros comerciales (shoppings y supermercados) sostuvieron un aumento del consumo (+6,8 por ciento interanual hasta mayo), aunque sigue siendo la única rama que no logró recuperar niveles pre pandemia (está a un 5 por ciento de distancia).

La posta

La inflación interanual del Reino Unido subió en junio al 9,4 por ciento frente al 9,1 por ciento de mayo, la cifra más alta en 40 años, informó la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS por sus siglas en inglés). El aumento del índice de precios al consumo (IPC) fue impulsado por los mayores costos de los combustibles y los alimentos como la leche, el queso y los huevos. El organismo dijo que la cifra de inflación de junio se debió en parte a un aumento interanual del 42 por ciento en los precios de la nafta, y un aumento de casi el 10 por ciento en los precios de los alimentos. Mientras tanto, los sindicatos están exigiendo aumentos salariales para ayudar a los trabajadores a hacer frente a la situación en la que el aumento del costo de la vida se devora los presupuestos familiares.

El dato

El fabricante de automóviles eléctricos Tesla se deshizo del 75 por ciento de sus Bitcoin, que tenían un valor de unos 2000 millones de dólares a fines de 2021. "Las conversiones en el segundo trimestre agregaron 936 millones de dólares de efectivo a nuestro balance", informó. Durante una conferencia telefónica, el CEO de Tesla, Elon Musk, señaló que la venta "no debe tomarse como un veredicto sobre bitcoin", explicando que el movimiento se debió a las preocupaciones de liquidez dados los continuos cierres por COVID-19 en China.

Cuál Es?

China superó a los Estados Unidos en relaciones comerciales con América Latina (salvo México) y la brecha está creciendo desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, informó Reuters. China hizo su papel de potencia comercial mundial avanzando lenta, pero sostenidamente, aunque evitando cualquier disputa política que derive en controversias o sospechas ideológicas. En 2021, el valor total del comercio entre China y América Latina y el Caribe aumentó 41,1 por ciento respecto a 2020, registrando un nuevo récord en las transacciones, por valor de 451.591 millones de dólares, según datos oficiales.

Tecno

Un tribunal ruso multó al gigante estadounidense Google con 21 mil millones de rublos (unos 360 millones de dólares) por no retirar contenido calificado como "falso" sobre la invasión a Ucrania, informó el organismo de control de las telecomunicaciones ruso, Roskomnadzor. Citado por la agencia de noticias Ria-Novosti, un experto en el sector, Vladimir Zykov, indicó que esta ha sido la multa más elevada jamás impuesta a una empresa de alta tecnología en Rusia. Para Zykov, las autoridades rusas pueden imponer a Google "cuantas multas quieran, pero no recibirán ningún dinero" porque la empresa estadounidense ha cesado sus actividades en Rusia y ya no obtiene ganancias allí. Por el momento, Google no ha reaccionado ante esta multa histórica.