Desde San Pablo

Luiz Inácio Lula da Silva prometió aprender a menear la cintura para estar a tono con las coreografías Anitta, luego de que la estrella del pop brasileño declaró ser su electora. Pese a que nunca había votado al exobrero metalúrgico.



Con unos 100 millones de seguidores en Instagram, Twitter y Tik Tok, esta chica "superpoderosa" a la que no le tiembla la voz para mentarle la madre a Bolsonaro, lanzó en abril el album "Versions of Me" que dos meses más tarde llegó a los 700 millones de ejecuciones en Spotify.

Los estrategas de campaña petistas estiman que el voto del huracán Anitta puede llevar detrás de si a millones de jóvenes que antes recelaban de la política.

"El clima político que se está viviendo en Brasil influencia a la gente. La opción de Anitta y de otras personalidades que anunciaron su voto por Lula está asociada a ese clima y al hastío de Bolsonaro", sostiene el secretario general del PT, Paulo Teixeira.

" Yo creo que uno de los ingredientes que influenció en su decisión fue la violencia del bolsonarismo. Anitta declaró cuanto la afectó el asesinato Marcelo Arruda (tesorero del PT en Foz de Iguazú) " a manos de un adicto al presidente.

Teixeira aporta datos sobre nuevos electores: "este año se alistaron para votar dos millones de jóvenes de 16 y 17 años, el doble de los que se empadronaron en las elecciones de 2018.La jueventud está involucrada en estas elecciones porque están esperanzados con Lula y este gobierno les cerró las puertas. El desempleo está en el 14 por ciento a nivel general, pero en la población joven sube al 29."