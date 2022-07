La senadora nacional por el Frente de Todos Juliana Di Tullio respaldó este viernes la gestión de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y afirmó que "no la van a amedrentar fácil". En medio de una nueva suba del dólar blue, la legisladora, cercana a Cristina Kirchner, pidió "terminar con la especulación".

En declaraciones a AM750, Di Tullio afirmó que se espera la "fuerza transformadora del peronismo”. “Creo que todo el mundo tiene que bajar un cambio menos el Gobierno, que tiene que subirlo. Se tiene que terminar con la especulación. Con las herramientas de la democracia: hay que aplicarlas. Es imposible dejarse llevar por la especulación de pocos”, puntualizó la senadora.

Para Di Tullio, la especulación “es muy dañina para el 95 por ciento de los argentinos y argentinas”. “El dólar mete presión en la góndola porque no tienen límites en su deseo de ganar. Es desmedida la ganancia que están teniendo. Recordarán los dichos del dueño de La Anónima (Federico Braun en un encuentro de la AEA dijo, entre risas, que ante la inflación “remarca todos los días”). No podemos dejar que se nos rían. Para eso están las reglas, legales, de la democracia”, añadió.

En este contexto, la senadora explicó que Batakis tiene la difícil tarea de gestionar en un territorio con muchos condicionamientos. Tras ser consultada por la declaración de la nueva responsable de Economía sobre la negativa a impulsar una ley de Salario Básico Universal, advirtió: “Tiene una misión. Estamos en un momento extremadamente complejo”.

“Venimos de un gobierno que sobreendeudó a la Argentina. Incluso, defaulteó su propia deuda en pesos. Tocó la pésima noticia de los dos años de pandemia. Dos años de una economía en recesión por no poder producir lo que querés producir. Un acuerdo con el Fondo que no fue el mejor. No lo voté, pero está firmado y es una ley. Y Batakis tiene que cumplir con esa ley, que yo creo que hay que renegociar”, afirmó Di Tullio.

Un proyecto para eliminar la indigencia

Finalmente, Di Tullio aseguró que el proyecto del oficialismo en el Senado para eliminar la indigencia en el país a través del pago de un “complemento adicional” equivalente a una canasta básica alimentaria avanza de forma positiva. Explicó que se está negociando junto a diferentes espacios para poder llevar la propuesta al recinto.

La legisladora enmarcó la iniciativa en un momento donde el Gobierno “tiene un año y un poco más para hacer lo que prometió en la campaña de 2019, donde primero están los que menos tienen”. “Por esto estamos estudiando en Unidad Ciudadana, junto con muchas áreas del Gobierno y diputados que han presentado otros proyectos, para eliminar la indigencia”, dijo.

“Ese es un objetivo central que nos une con la idea del Salario Básico Universal. Lo estamos haciendo junto a los que presentaron el proyecto en la Cámara de Diputados. En Argentina hay 2 millones 800 mil adultos y adultas en la indigencia. Y casi 1.400.000 niños. Estamos pensando en un universo de 4 millones de personas que recibirían un complemento adicional que es una canasta básica alimentaria para eliminar la indigencia. Estamos pensando que eso tiene que concentrar la Anses”, finalizó.