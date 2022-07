La oposición se relame con la crisis cambiaria. Incapaz de cualquier autocrítica o mínima colaboración, la dirigencia de Juntos por el Cambio se esmera en sacar rédito político del río revuelto centrando todas las responsabilidades de la situación económica en las diferencias internas del Frente de Todos y asumiendo la defensa indeclinable de los grupos de poder que especulan para forzar una devaluación. “No se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones” a los empresarios que retienen la producción agropecuaria en miles de silobolsas, los justificó el diputado radical Mario Negri luego de que el presidente Alberto Fernández despotricara contra quienes “guardan 20 mil millones de dólares en el campo esperando una mayor rentabilidad”. “O el gobierno muestra unidad anunciando un plan concreto, o se van”, lanzó Martín Tetaz, de Evolución Radical. “La única salida posible es adelantar las elecciones”, se entusiasmó el ex jefe de la SIDE duhaldista Miguel Ángel Toma en línea con el discurso apocalíptico de Patricia Bullrich, para quien “no hay gobierno en la Argentina”. Horacio Rodríguez Larreta, desde Catamarca, dijo que “no se puede seguir viviendo así” y advirtió que “lo más grave es que hoy no existe un plan de gobierno nacional”. Lo acompañaba en su visita de campaña el diputado cívico libertador Maximiliano Ferraro, cuya jefa recomendó ayer leer el Evangelio.

El cordobés Negri fue de los primeros en rechazar la promesa del presidente de que no le van a “torcer el brazo”. “¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%”, se ofuscó el jefe del bloque de la UCR. Agregó que el discurso del mandatario “sólo aportó grageas de desesperación” y “no sumó credibilidad”.

“La crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad (CFK y AF con Bataks) anunciando un plan concreto, o se van”, escribió Tetaz, de los radicales que se referencian en Martín Lousteau. El salto del dólar “sólo refleja la desconfianza por la crisis política”, agregó, y para evitar falsas expectativas de sus fans aclaró que “aunque AF se vaya y también lo haga CFK, ellos siguen teniendo la primera minoría en Diputados hasta 2023 y nosotros no tenemos los votos para hacer las reformas que son necesarias”.



Larreta, más temprano, apuntó contra la “improvisación” del gobierno. Desde Catamarca, donde participó de la Fiesta del Poncho 2022, pidió un plan para frenar la escalada del dólar y de la inflación. “Para atraer inversiones primero hay que dar previsibilidad y tener reglas de juego que se mantengan en el tiempo. Hay que generar confianza. Nadie va a invertir si no sabés qué va a pasar en la Argentina de esta tarde. No hay soluciones mágicas”, dijo. “No sirven los parches”, agregó en referencia a los últimos anuncios de Economía. “Ayer estábamos todos pendientes a ver qué decía el gobierno para que el dólar no suba hoy a la mañana, antes de que abran los mercados. No se puede vivir así”, dijo. Afirmó que el gobierno no tiene “voluntad de diálogo” y, si lo tuviera, aclaró, “el ámbito es el Congreso”.

Otras voces de la oposición:

Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados: “Tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros cinco meses del año gracias al campo. Dejen de mentirle a la gente y de sembrar odio”.



Gerardo Milman, vice del bloque Pro: “Tengo la percepción de que el Gobierno mucho no estaría trabajando ante la magnitud de la crisis. Y lo poco que hacen, lo hacen solo los fines de semana” (sic).

Juan Manuel López, jefe del bloque Coalición Cívica en Diputados: “No se entiende por qué el Presidente está tan efusivo. No se entiende de quién habla. El campo argentino quiere certidumbre, como cualquier otro argentino. No grite, gobierne”.

Paula Oliveto, diputada Coalición Cívica: “La plata del campo es de los productores que la trabajaron. En vez de gritarles, culparlos y generar violencia, el gobierno tiene que brindarles confianza. No hay que buscar enemigos sino dar soluciones. Después del discurso de Alberto creció la incertidumbre. Nafta al fuego”.



Miguel Ángel Toma, ex diputado y jefe de la SIDE: “Cuando la crisis política, económica y social escala a los extremos actuales, la única salida posible es adelantar las elecciones. Las expectativas sólo se regeneran legitimando liderazgos que se hagan cargo de la conducción del país”.



José Luis Espert, diputado de “Avanza Libertad”: “La soja y los dólares que representa, son de los productores que la sembraron y cosecharon laburando de sol a sol durante meses. No es del Estado ni del Banco Central ni de la sociedad. Los chacareros tienen el derecho de no vender nada si lo quieren. Presidente ridículo”.