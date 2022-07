Warner lanzó este sábado el primer tráiler de la segunda entrega de “Shazam”, la esperada secuela que se estrenará el próximo 21 de diciembre de 2022. La película del universo DC trae de vuelta a la pantalla grande a Billy Batson, uno de los personajes de DC Comics más queridos entre los fans.

En el tráiler de “Shazam, la furia de los dioses” puede verse al actor Zachary Levi mostrando su lado más acomplejado, asegurando no estar seguro de merecer sus poderes. Además, el adelanto ofrece un primer vistazo de la villana, interpretada por Helen Mirren, y de una de sus hijas, quienes están dispuestas a recuperar sus poderes, los cuales creen que fueron robados.

La sinopsis oficial detalla que el film continúa la historia del adolescente Billy Batson que, al recitar la palabra mágica "¡Shazam!", se transforma en un superhéroe adulto, Shazam. También la de sus amigos, quienes transitan problemas personales a raíz de sus nuevas vidas como superhéroes.

El film está dirigido por David F. Sandberg y producido por Peter Safran. Levi volverá a vestir la piel de Shazam, mientras que Asher Angel volverá a interpretar a Billy Batson. Estará presente también Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman; Adam Brody como el superhéroe Freddy; Ross Butler como el superhéroe Eugene; Meagan Good como la superhéroe Darla; D. J. Cotrona como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey como Mary Bromfield; entre otros.

Avatar 2: otra esperada secuela en diciembre

La secuela de la ultrapopular Avatar, que al día de hoy continúa siendo la película más taquillera de la historia, se estrenará el 15 de diciembre de este año con el título Avatar: The Way of Water, y se transformará en la primera de las cuatro continuaciones que James Cameron planea para su relato épico y de ciencia ficción.



En los adelantos que se vieron en el CinemaCon apareció el ya conocido mundo de Pandora, escenario principal de la película original, cuyos océanos serán el ambiente protagónico de esta entrega.

Para el rodaje, Cameron y su equipo desarrollaron nuevas tecnologías -una marca distintiva de su carrera- que les permitieran filmar bajo el agua escenas en las que se utiliza la técnica de captura de movimiento, que permite modificar digitalmente las imágenes en posproducción, un recurso que en 2009 cautivó a millones con los personajes de carne y hueso transformados en alienígenas en Avatar.

Al respecto, la secuela también contará con el regreso de intérpretes de la original como Sigourney Weaver, Sam Worthington y Zoe Saldaña, a quienes se les sumarán Michelle Yeoh y Kate Winslet, en la que será su segunda colaboración con Cameron tras su protagónico en Titanic.