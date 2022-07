Piedad Córdoba asumió este domingo su cargo como senadora de la República desde un hospital, ya que se encuentra internada por una complicación que sufrió tras una infección urinaria.



“Cumpliendo con la Constitución y la Ley y a petición de sus hijos, he juramentado a la Senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales. Garantías para todos”, informó el presidente del Senado, Roy Barreras, a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, la ahora senadora compartió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que expresó sus “sentidas palabras” ante el comienzo de su actividad legislativa.

“Los avatares del destino y la sistemática persecución política en mi contra lograron socavar mi salud en el último tiempo, pero no han logrado quitarme ni la vida ni mis convicciones”, dijo y agregó: “Mientras respire, seguiré firme en mis ideas por las que he luchado desde hace casi 50 años: la democracia y la paz”.

Enfatizó, además, que “vuelve como sobreviviente” no solo de la enfermedad y de la muerte, sino que de “un régimen antidemocrático que, gracias a la fuerza mayoritaria en el parlamento y al triunfo de la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, empieza a desmoronarse”. En la misma línea, aseguró que “se levantará” del estado crítico de salud para estar “al pie del cañón” para luchar por los cambios sociales y la paz integral del pueblo.

“Vuelvo al senado de la República luego de que hace 12 años un inquisidor ultraconservador me cercenara irregularmente mis derechos políticos. Vuelvo al senado, ya no a hacer oposición, como me tocó durante casi 20 años, sino a legislar de la mano del Pacto Histórico en pos de las grandes mayorías”, afirmó. Por consiguiente, agregó que vuelve al Senado con “el paquete legislativo de las y los olvidados” para poder realizar los “correctos trámites” que, cuando presentó antes, no pudieron convertirse en leyes de la República pese a su “importancia”.

“Presidente Roy, tendrá una legislatura con Piedad. De intensa actividad y propuesta para que las reformas vitales para el país, a nuestra economía, al campo, a nuestra Fuerza Pública y a la estructura misma del Estado puedan plasmarse en este primer período (...) mientras respire, tendrán Piedad. Las nuevas generaciones sientan que volvió la Negra”, subrayó.

Entre otras cosas, explicó que pretende dar continuidad histórica a las luchas de “su pueblo negro”, y que estará nuevamente con la bancada afro, “impulsando la ley de reparación histórica para los pueblos étnicos, las normatividades que garanticen su titulación colectiva de las tierras y curules propias”.

Por otro lado, indicó que radicará 12 proyectos legislativos para dar inicio a su gestión parlamentaria, y convocó a un proceso participativo. “Esta Negra regresa toda su humanidad para que el gobierno del Pacto Histórico y su legislatura sean las mejores de la historia de Colombia. Estoy convencida de que lo lograremos”, finalizó.

“Debe resolverlos en la justicia”

Luego de que Córdoba fuera retenida en mayo en Honduras por tratar de ingresar 68.000 dólares en efectivo sin declarar al salir de ese país, Petro dijo que “los problemas de tipo judicial” debía “resolverlos en la justicia”.

“Piedad Córdoba está separada de la campaña”, dijo para ese entonces Petro en Caracol Radio. “No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta”, sostuvo.

Tras varias horas de permanecer “provisionalmente detenida”, el Instituto Nacional de Migración de Honduras emitió un comunicado en el que informó que Córdoba había sido liberada “después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público”.

“La senadora Piedad Córdoba no posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida”, apuntó el documento.

Luego de la liberación, Córdoba agradeció en su cuenta de Twitter a Colombia y el resto del continente por “tanta solidaridad”.

“La persecución no cesa, pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras”, afirmó Córdoba.