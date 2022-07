La cantante británica Adele anunció este lunes las nuevas fechas de sus conciertos de la residencia "Weekends With Adele" en Las Vegas (Nevada, EEUU), después de haberlos pospuesto un día antes de su inicio en enero pasado.

"No puedo explicar con palabras lo contenta que estoy de poder anunciar finalmente las nuevas fechas de estos conciertos. Me rompió el corazón tener que cancelarlos. Pero después de lo que parece una eternidad para hacer cuadrar la logística para el show que quiero realizar, y saber que es posible, ¡estoy más entusiasmada que nunca!", remarcó la artista en su página web.

Además de las 24 fechas inicialmente previstas y que fueron pospuestas, se añadieron ocho conciertos adicionales, desde el 18 de noviembre próximo hasta el 25 de marzo de 2023. Todos los espectáculos se harán en el teatro El Coliseo del majestuoso hotel Caesars Palace.

"Ahora sé que para algunos de ustedes fue una decisión desafortunada de mi parte, y siempre lo lamentaré, pero les prometo que fue la adecuada", argumentó la intérprete de éxitos como "Hello"; "Rolling in the Deep"; y "Send My Love (To Your New Lover)".



Y agregó: "Lo que más he deseado es estar con ustedes en un espacio tan íntimo cada semana y les voy a ofrecer lo mejor de mí. Gracias por su paciencia. Los amo".

El pasado otoño, la artista británica publicó su primer disco en seis años, "30", un álbum catártico, de baladas que navegan por su "tortura emocional" del divorcio que atravesó con su exesposo, Simon Konecki.

El primer sencillo del álbum, "Easy On Me", estuvo en el primer puesto en las listas de los más vendidos en Estados Unidos y Reino Unido durante semanas, demostrando que la capacidad de Adele como creadora de éxitos se mantiene intacta.

Por qué Adele había cancelado sus shows previos

En noviembre, la ganadora del Grammy había anunciado que protagonizaría un espectáculo fijo, conocido como residencia, en Las Vegas desde el 21 de enero hasta el 16 de abril de 2022. Iba a tocar cada noche para 4000 personas.

Según varios reportes, Adele iba a ganar casi un millón de dólares por espectáculo, convirtiéndose así en la artista mujer mejor pagada de la historia de las residencias de Las Vegas, con entradas que costaban entre USD 1325 a más de USD 17.000.

Finalmente, el 20 de enero realizó una transmisión en vivo por Instagram en la que explicó: “Tratamos absolutamente todo lo que pudimos para tenerlo listo a tiempo para ustedes, pero fuimos absolutamente destrozados por retrasos de entregas. La mitad de mi equipo contrajo COVID-19 y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no les puedo dar lo que tengo ahora. Y estoy destrozada, destrozada. Lo siento”.