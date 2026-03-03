Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El Bocha adelantó que conversará con el veterano arquero Keylor Navas para tentarlo

Costa Rica presentó a Fernando Batista como nuevo técnico del seleccionado nacional

El DT aseguró que está ilusionado y emocionado por asumir este nuevo reto, luego de que no logró clasificar a la selección de Venezuela al Mundial 2026.

FOTO AFP eliminatorias 2026 seleccion venezuela fernando batista -05/06/2025
Fernando Batista como entrenador de Venezuela, ahora pensará en Costa Rica. (AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Mientras hacía trekking

Un turista francés murió durante una excursión de montaña en Mendoza

Un estacionamiento en mal estado y vecinos evacuados

Imágenes del derrumbe en Parque Patricios

Luego de los ataques a la Embajada de EE.UU., abandonó Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo huyó de la guerra junto a su familia

Un espectáculo que articula dos culturas con alto poder de fuego: la rave y el tango

Experiencia Tecnotango: el desafío de unir universos

Exclusivo para

Sánchez se negó a autorizar un apoyo logístico a la ofensiva contra Irán

Aviones estadounidenses abandonan bases militares españolas

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

Fue en Mendoza, donde esa chica se había atrincherado con un arma en la escuela

Un celador preso por abuso de una alumna

Van siete meses consecutivos

Volvió a caer la recaudación del Estado

El País

Una pelea color verde oliva

“Golpista, “cosplayer”, y “trencitos de la alegría”: el duro cruce entre Villarruel y Petri

Página/12 hace memoria

Las dos manos del Cóndor

Por Lila Pastoriza

Quita de derechos y cinismo oficialista

Quirno se burla de los trabajadores que pueden perder su licencia por enfermedad

El socio norteamericano detrás de la estafa

$LIBRA: Nuevas evidencias sobre el contrato con Davis que Milei niega a los gritos

Por Irina Hauser

Economía

`Por la guerra en Irán

El titular de YPF afirmó que “no va a habar cimbronazos” en el precio del combustible

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 3 de marzo de 2026

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

Argentina ante un eventual boom petrolero y encarecimiento de la deuda

Cómo impactaría un shock externo en la economía

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Mientras hacía trekking

Un turista francés murió durante una excursión de montaña en Mendoza

Un estacionamiento en mal estado y vecinos evacuados

Imágenes del derrumbe en Parque Patricios

Se encontraron más obras y serán analizadas

Tras el hallazgo del cuadro “Retrato de una dama” en Mar del Plata, el fiscal logró una prórroga para seguir la investigación

Maniobras fraudulentas

Estafó a Aerolíneas Argentinas por miles de dólares con el programa de millas: lo detuvieron

Deportes

Luego de los ataques a la Embajada de EE.UU., abandonó Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo huyó de la guerra junto a su familia

El Bocha adelantó que conversará con el veterano arquero Keylor Navas para tentarlo

Costa Rica presentó a Fernando Batista como nuevo técnico del seleccionado nacional

Triunfo necesario sobre Panamá en Obras

Básquet: Volvieron Campazzo y Deck, entró Cáffaro y ganó Argentina

Por Cristian Dellocchio

Un tanto de Monzón cortó el largo invicto de Estudiantes

Torneo Apertura: Vélez ganó en La Plata y llegó a la punta de su zona