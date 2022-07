El gobierno de Ucrania incluyó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) y máximo favorito para ganar el próximo 2 de octubre, en una lista de "oradores que promueven narrativas de propaganda rusa".

La acusación fue publicada en el sitio web del Centro de Contención de la Desinformación (CCD), un organismo creado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el año pasado que integra la guerra de la información entre Rusia y Ucrania a través de la óptica de lo que Kiev considera noticias falsas y manipulaciones del Kremlin.



Lula es el único brasileño en una lista de 78 personas, 30 de las cuales son estadounidenses. Está ahí por dos razones, según el CCD: decir que Rusia debería liderar un nuevo orden mundial y que Zelenski tiene tanta culpa de la guerra como el presidente ruso, Vladímir Putin.

A principios de mayo, Lula afirmó a la revista Time, la más importante de Estados Unidos, que Zelenski "quiso la guerra" contra Rusia y lo acusó de no haber negociado lo suficiente con Putin, y de montar un "espectáculo" con el conflicto bélico.



"Zelenski es tan responsable por la guerra como Putin, porque en la guerra no hay un solo culpable", dijo.



En una extensa entrevista, Lula culpó a las sanciones impuestas a Rusia de la inflación global y dijo que Estados Unidos y la Unión Europea debieron haber aceptado la exigencia de Putin de que Ucrania no se incorporara a la OTAN, algo que Moscú ve como una amenaza y que fue uno de los argumentos rusos para invadir a su vecino.



Zelenski "quiso la guerra. Si él no hubiera querido la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Yo critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México y dije que fue un error la invasión", señaló.



"Creo que nadie quiere contribuir a la paz. Las personas están estimulando el odio contra Putin. Esto no va a resolver nada. Es preciso estimular un acuerdo, pero hay un estímulo a la confrontación", sentenció Lula.

Sobre si Lula dijo que Rusia debería "liderar un nuevo orden mundial", el diario Folha de S. Paulo informó que "no hay constancia de que esta frase haya sido pronunciada por el presidente del PT".

Esta es la segunda intervención de Zelenski en el contexto de las elecciones brasileñas de 2022. La semana pasada, en una entrevista con TV Globo, el presidente ucraniano criticó la postura de neutralidad que predica Jair Bolsonaro y pidió a Brasil que adopte sanciones contra Rusia.

Brasil ha condenado el conflicto ucraniano en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, pero ha adoptado una postura diplomática neutral y no se ha sumado al régimen de restricciones comerciales a los productos rusos.

La entrevista de Zelenski se dio días después de que Bolsonaro informara que las exportaciones de diésel ruso estaban avanzadas y que, como resultado, el precio del combustible bajaría en los surtidores. Rusia también ha mantenido las exportaciones de fertilizantes a Brasil, a diferencia de otros países occidentales que han adoptado fuertes sanciones contra el Kremlin.