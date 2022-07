Distintos sectores y dirigentes del Frente de Todos volvieron a denunciar que hay actores "económicos concentrados que intentan avanzar en un proceso de desestabilización" en el país y se sumaron al repudio a las "expresiones y maniobras golpistas que acontecieron en el país en los últimos días". En tanto, avanzan en la Justicia las denuncias por "amenaza de rebelión" contra el exmilitar carapintada Aldo Rico.

El interventor de la AFI, Agustín Rossi, denunció la "enorme presión" que ejercen los mercados pero remarcó que el Gobierno "fue elegido en el 2019 y termina su mandato en el 2023", en el marco de "un proceso de desestabilización" promovido por sectores económicos concentrados. "Lo que antes se hacía con fusiles y botas, hoy se quiere hacer con los medios", alertó por su parte el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Los diputados bonaerenses del FdT sumaron otro comunicado repudiando las "expresiones y maniobras golpistas que acontecieron en el país en los últimos días". Dirigentes como Hugo Yasky y Daniel Menéndez sumaron advertencias.

"Intentan aprovechar esta corrida y este hostigamiento producto de que el mercado quiere devaluar con connotaciones políticas. Independientemente de las responsabilidades propias del Gobierno, se han montado una cantidad de personajes como exmilitares, dirigentes políticos fuera de cualquier lógica, diputados de la oposición pidiendo el juicio político del Presidente, porque intentan generar un clima que el peronismo va a denunciar", criticó Rossi. Y denunció la "enorme presión" que ejercen los mercados ".

"Es intendendible que algunos personajes sigan hablando en Argentina", evaluó el funcionario sobre las declaraciones de el excarapintada Rico. "El Gobierno fue elegido en el 2019 y termina su mandato en el 2023, y para que cambie el gobierno tienen que ganar las elecciones", fue la frase que quedó multiplicada en titulares.

“Es muy visible la actitud de la oposición sustentada en una base muy concreta, que es el tema de los medios hegemónicos y el poder judicial", evaluó Quintela. “Genera una desazón en la comunidad. Aquellos que atentan contra la democracia son justamente los que han destruido y fundido el país y que tienen la desvergüenza de opinar como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad”, sostuvo.



“Tenemos que tomar decisiones de forma permanente y constante quienes tenemos responsabilidad de gobernar un distrito, una provincia o un país, pero eso no quiere decir que cualquier grupo sedicioso va a tener actitudes destituyentes”, resaltó el riojano.

Ante este contexto, el jefe provincial precisó que “el pueblo tiene que tomar conciencia y movilizarse". "La conciencia popular de lo que se está gestando. El peronismo tiene que estar movilizado de manera constante”, enfatizó.

Los diputados bonaerenses del FdT también emitieron un comunicado, que se sumó al del boloque oficialista en el Congreso Nacional. "Durante los últimos días se produjeron en nuestra patria una serie de hechos tendientes a la desestabilización política y económica: ex militares que incitan públicamente a otros militares, retirados y en actividad, a levantarse contra la Constitución y deponer a los poderes públicos elegidos democráticamente", describieron.

Solicitaron al Poder Judicial que "asuma una actitud proactiva de defensa a la democracia y a sus instituciones" y que "actúe con celeridad ante la denuncia que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha realizado a Aldo Rico por delitos contra el orden constitucional".

"La vía democrática, que tanto le costó a nuestro pueblo recuperar, es la única vía posible para hacer frente a los desafíos y las problemáticas actuales. Por eso, convocamos a la sociedad en su conjunto a reafirmar su compromiso con la democracia y a defenderla", expresaron.



El referente de la organización Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, advirtió que "hay sectores económicos concentrados que intentan avanzar en un proceso de desestabilización política" y que "sólo buscan hacerse de una enorme cantidad de dólares a partir de forzar al Gobierno nacional a una devaluación".

El exsubsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social sostuvo que esa maniobra, "más allá del proceso de desestabilización político y económico, generará además un enorme costo para el conjunto de nuestra sociedad". "Son tiempos –insistió Menéndez-- en los que se precisa cohesionar y también exigir planteos firmes frente a este puñado de sectores que quieren avanzar en devaluar y especular, asestándole un tremendo golpe a nuestra gente”.

En la misma línea, el titular de la CTA y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, afirmó que la marcha de hoy en conmemoración de los 70 años de la muerte de Eva Perón "servirá como contundente respuesta contra los desestabilizadores que buscan una devaluación y que hoy están vaciando la mesa de alimentos de millones de argentinos".



"No me cabe duda de que hay maniobras desestabilizadoras", afirmó la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout. "Hay una oposición en este país, que no es solamente política sino mediática, económica y judicial, que detesta la democracia y los gobiernos que tienen un horizonte popular y actúan en consecuencia", recalcó la funcionaria.

Las denuncias contra Aldo Rico

Dos jueces federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas por "amenaza de rebelión" contra Aldo Rico, a raíz de sus dichos en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas. El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia presentada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, en tanto su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que había hecho el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Abramovich denunció a Rico por presunta "amenaza de rebelión" a raíz de la difusión a través de la plataforma YouTube de un extenso mensaje dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas denominado ''La patria está en peligro'", al considerar que allí "se difunde públicamente un mensaje que podría constituir una amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática".



Por otro lado, en el Juzgado Federal 7 a cargo de Casanello se radicó por sorteo la denuncia que presentó Pietragalla ante la "posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas", que se encuentran tipificadas en el artículo 226 bis del Código Penal. En el video Rico convocó a militares en lo que consideró "una llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas".