El abogado de Derechos Humanos chileno, Luis Mariano Rendón, presentó una demanda por “amenazas simples” contra el empresario Pedro Pool ante un Juzgado de Garantía de Osorno, una ciudad ubicada en la Región de Los Lagos, al centro sur del país.



Pool, dueño de una cadena de supermercados, dijo en un programa televisivo que después del plebiscito del 4 de septiembre, cuando se someterá a votación un nuevo texto constitucional, se dedicaría a “organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia”.

“Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque. Y no van a ser tres mil como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar. Téngalo clarito, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos a perdonar la traición que le han hecho a Chile” advirtió el empresario, que en las últimas elecciones estuvo cerca de la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast.

Durante esa campaña electoral, Pool grabó una entrevista con Kast y le agradeció por su trabajo. “Gracias por lo que hacen, porque ustedes dicen las cosas por su nombre, y eso se valora y se respeta”, dice en el video, disponible en Youtube. En otras elecciones, Pool ha intentado ser candidato a concejal a nivel local pero sin éxito.

El abogado demandante Rendón explicó a los medios locales que la querella se fundamenta en la “comisión del delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N° 3 del Código Penal”, y por eso solicitó “la formalización inmediata de Pool”, dada su “peligrosidad” en medio de una campaña electoral.

Tras la difusión del primer video, en redes sociales se viralizó otra intervención, en la que Pool prometía “fusilar a los prostituyentes”, en particular a Fernando Atria, Jaime Bassa “y a todos esos indios que están ahí, a todos esos weones, los vamos a fusilar por alta traición a la patria”.

Las polémicas de Pool no se reducen exclusivamente al submundo de los canales de la ultraderecha en Youtube. El 13 de julio interrumpió a los gritos un discurso de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que estaba de visita en Osorno; tras recibir el repudio de los asistentes fue expulsado del lugar.

“No se trata de un adolescente que se pasa de la raya. Pool Vargas registra ocho sociedades constituidas en el Diario Oficial, con un capital social sumado de $250 millones. Son empresas dedicadas al negocio agrícola, la venta de alimentos, el transporte y la venta de servicios”, escribió el periodista Nicolás Sepúlveda en el sitio investigativo Ciper.

A poco más de 40 días para el plebisicto, la campaña electoral chilena se pone más intensa. Este lunes los militantes del Apruebo tomaron con entusiasmo la última encuesta de Cadem, que mostraba una achicamiento de la distancia entre las dos opciones en disputa, aunque todavía con una ventaja a favor del Rechazo (47% a 39%)