El Tribunal de Apelaciones Civil de 6º Turno de Uruguay, revocó este martes el fallo judicial de primera instancia que obligó al gobierno a suspender la vacunación contra la covid-19 a los menores de 13 años.

Así lo confirmó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en su cuenta de Twitter. "Nos acaban de notificar que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno revocó la sentencia referida a la vacunación infantil", dijo.

Esta resolución del Tribunal no es apelable, por lo que la sentencia queda firme y la vacunación se podrá retomar cuando las autoridades así lo establezcan. "Se comunicará a la brevedad la reanudación de la campaña en niños de 5 a 13 años", señaló Salinas.



El 7 de julio pasado, el juez Alejandro Recarey ordenó "la suspensión inmediata" de las vacunaciones contra el Sarscov 2 (covid-19) a niños menores de 13 años de edad hasta que se publicaran "íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas"; se comunicara "la composición de las sustancias a inocular" y se elaborara "un texto - a suministrar a los responsables de los menores de edad- que informe completamente y con claridad" varios puntos.



La acción de amparo fue presentada por el abogado Maximiliano Dantone. El Tribunal de Apelaciones señaló que el abogado presentó la acción fuera del plazo establecido por la ley y que, por esa razón, el juez Recarey no debió seguir con el planteo. Además, el organismo consideró que el reclamante no tiene legitimación para actuar. "No parece razonable que cualquier sujeto pueda presentarse invocando representar los intereses difusos de todos los niños menores de trece años, teniendo en cuenta además la naturaleza y entidad de los derechos comprometidos", se dice en la sentencia. Además, señalaron que la vacunación nunca fue obligatoria.

Apelación del gobierno



Según el reclamo presentado por los abogados de Presidencia, el derecho a la información de la población que exige la Justicia fue "cabalmente respetado por el Estado en la campaña de vacunación contra la Covid-19 llevada adelante por las autoridades sanitarias". En este sentido, fundamentaron los abogados, "se ha informado constantemente a la población de las características de las vacunas, sus potenciales riesgos, las ventajas y la efectividad constatada"

"Es un contrasentido hablar de violación de los derechos humanos cuando lo que se está preservando por el Estado —al poner a disposición de la población la posibilidad de vacunarse por decisión propia— es precisamente la vida y la salud lo tutelado, en cumplimiento de los deberes constitucionales", agregaron en la apelación.

En Uruguay, el 81% de la población tiene un esquema de vacunación completa (dos dosis). Entre los niños de 5 y 11 años, el porcentaje de vacunación con dos dosis es de 43%. El porcentaje sube a 75% para los adolescentes de entre 12 y 14 años y al 86% para la franja que va de los 15 a 19. Al 23 de julio había 1768 casos activos de coronavirus.