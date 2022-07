Luego de sus declaraciones golpistas, que incluyó un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, fue por más y se refirió al escenario electoral de cara a 2023: "El que le tiene miedo a una candidatura de Cristina Kirchner en 2023 es un cagón", aseguró. Además, volvió a criticar a Alberto Fernández y le reclamó a la vicepresidenta que "se haga cargo del pésimo presidente que eligió".

El economista liberal había generado una fuerte controversia cuando señaló el domingo que "el presidente (Alberto Fernández) ya no debería gobernar" y lo ratificó ayer al anunciar que presentaría un pedido de juicio político para removerlo del cargo, junto a su compañera Carolina Píparo y sus pares Ricardo Buryaile (UCR), Pablo Amadeo (PRO) y Francisco Sánchez (PRO).

Sobre el jefe de Estado, insistió en que "no está capacitado para gobernar, no sirve", y en ese sentido pidió "que gobierne Cristina, si es la que está gobernando en serio".

"Que ponga los ovarios sobre la mesa. ¿O también es otra cobarde, que gobierna a través de un títere, que es Alberto Fernández?", disparó el legislador de derecha.

"Que Cristina (Kirchner) se haga cargo del pésimo presidente que eligió. El que le tiene miedo a Cristina presidente (por 2023) es un cagón. ¿Quién es Cristina que le tenemos miedo?", preguntó.

Para el líder de Avanza Libertad, "si no hay un acuerdo político, si no dejan de pelearse Alberto y Cristina, si no termina La Cámpora de serrucharle el piso a Alberto, y si Alberto no deja de decir las estupideces que dice a diario, estamos jodidos".

Por otra parte, insistió con la idea de libre mercado y opinó que la economía argentina debe ir hacia "una liberación total del mercado del dólar, o un desdoblamiento cambiario".

Sobre la primera alternativa, admitió que "va a provocar un salto inflacionario", pero explicó que "es mucho menos malo que seguir con esta olla a presión con el dólar, que un día va a reventar".

Una vez liberado el dólar, consideró se le debería poner "un ancla" como la de "congelar en pesos hasta las elecciones del año que viene el gasto público".

En otro orden, cuestionó la crítica de Alberto Fernández hacia las empresas acopiadoras de granos, muchas de las cuales no están liquidando sus cosechas en el mercado de cambios.

"Que deje el Presidente de andar metiendo miedo con derechos de propiedad. La soja de los productores son dólares, eso es cierto, pero son de los productores agropecuarios, no son del Banco Central, ni del pueblo argentino, ni de Alberto Fernández", lanzó.