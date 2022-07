Alejo Véliz se apropió de todo el protagonismo ante Arsenal y tuvo anoche su partido consagratorio, como si no le alcanzara con lo hecho en el clásico el pasado jueves. Al goleador canaya lo bajaron dos veces en el área para cederle a Servio goles desde el punto del penal y luego anotó su tanto con una extraordinaria definición de volea. Los tres goles en el primer tiempo le dieron al equipo de Carlos Tevez toda la serenidad para jugar el complemento con la certeza de que volvía a ganar de visitante después de ocho partidos.

Central necesitó solo poner buenas pelotas en el área para que se le abra el partido. Para eso también fueron necesarias las torpezas del fondo de Arsenal a la hora de marcar. No había todavía remates al arco y Véliz fue a pelear una pelota en el área que terminó en penal de Miloc. El delantero canaya fue más rápido, puso el pie en la pelota antes que el hombre de Arsenal y recibió una infracción que no necesitó del VAR para ser sancionada. Servio, con toque a la derecha, marcó desde los doce pasos.

El partido estaba aún por armarse, al menos para Arsenal que no lograba hacer pie en campo canaya, y Chimino empujó a Véliz en el área chica cuando el delantero se prestaba a dominar el balón. El VAR advirtió la falta y Zunino cobró penal pero además expulsó al defensor local, en una doble sanción que pareció exagerada. Servio, con remate cruzado, marcó el segundo.

Pero lo mejor llegó más tarde. Central siempre tuvo el partido dominado y lo hacía casi sin hacer mayores esfuerzos. Y en un avance de Martínez apareció el tercero con una espectacular volea de media vuelta al ángulo de Véliz. El chico canaya fue la gran figura del primer tiempo siendo responsable de todas las acciones que le permitieron a Central sacar amplia ventaja.



Arsenal salió a jugar en ataque por obligación, con escasa convicción, y Central se sintió cómodo con el despliegue de Tanlongo en el mediocampo. El partido ya había dado todas sus emociones. Tuvo poca atracción en el segundo tiempo y Tevez, conforme con lo que veía, demoró en hacer cambios.

Infantino lo perdió frente al arc, y Servio le desvió por arriba un fuerte remate a Kruspzky, entre las jugadas más incisivas. La lluvia fue intensa en Sarandí en la última media hora y el juego se hizo más rápido. Pero nada puso en duda el triunfo de los canayas, construido por lo hecho en la primera parte. La victoria fue relevante: la primera fuera de casa para Tevez y el equipo apuntala así una recupación sostenida con tres victorias y un empate en los últimos cuatro encuentros.







0 Arsenal

Medina

Chimino

Gariglio

Canto

Pérez

Mauro Pittón

Rivero

Miloc

Ibáñez

Lomónaco

Kruspzky

DT: Leonardo Madelón

3 Central

Servio

Martínez

Báez

Almada

Blanco

Infantino

Tanlongo

Benítez

Malcorra

Marinelli

Véliz

DT: Carlos Tevez

Goles: 13m PT: Servio (C) de penal, 22m Servio (C) de penal y 33m Véliz (C).

Cambios: PT: 24m Navas por Ibáñez (A). ST: Desde el inicio Díaz por Romero (A), 15m Apaolaza por Lomónaco (A), 27m Mac Allister por Tanlongo y Ferreyra por Benítez (C), 33m Machado por Miloc (A) y 34m Frías por Marinelli (C) y 45m Cortez por Martínez (C).



Arbitro: Sebastián Zunino

Cancha: Arsenal

Expulsado: PT: 20m Chimino (A).