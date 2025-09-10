La Confederación General del Trabajo anunció, en un acto en el Salón Felipe Vallese, el inicio de un trabajo histórico para la creación de una Muestra Permanente sobre la resistencia del movimiento obrero organizado durante la dictadura, que será emplazada en el Espacio de Memoria de la ex ESMA. En ese sentido, la central obrera y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora firmaron un convenio de cooperación para el uso compartido del espacio en la ex ESMA, que permitirá emplazar la Muestra Permanente de la CGT junto a la que las Madres sostienen desde hace años, uniendo dos relatos fundamentales de nuestra historia reciente.

El proyecto busca reconstruir y transmitir la memoria de los trabajadores y trabajadoras perseguidos, desaparecidos y asesinados durante el terrorismo de Estado, poniendo en valor el rol central del movimiento obrero en la defensa de la democracia y en las luchas que marcaron el camino hacia su recuperación. La muestra reunirá objetos, documentos, registros fotográficos y testimonios audiovisuales de los gremios confederados, hasta ahora dispersos, en un espacio de exhibición y transmisión colectiva de la memoria sindical.

El co-secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, destacó: “Esto comenzó con una tarea que llevamos adelante con todos los secretarios de Derechos Humanos de los gremios confederados. En un contexto en el que las políticas oficiales tienden a hacer desaparecer la memoria, empezamos a reunirnos en la ESMA, en el pabellón de las Madres Línea Fundadora. Allí surgió la propuesta de que era momento de saldar una deuda del movimiento obrero con la historia. Implantar esta muestra en ese espacio simbólico sintetiza los dos estandartes principales de la dictadura: el movimiento obrero y las Madres de Plaza de Mayo. Hoy firmamos el compromiso de formalizar lo que ya veníamos trabajando”.

Luego tomó la palabra la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien expresó: “Hay que pensar que los 30 mil eran trabajadores, por eso es tan importante este convenio que hemos firmado, que será una ayuda para nuestra casa, donde antes hubo horror y ahora hay vida. Ahí funcionará una sala tipo museo recordando a todos los trabajadores detenidos-desaparecidos. Seguramente los familiares llevarán objetos que tienen guardados y será un museo vivo. Las Madres estamos tranquilas porque la posta ya la pasamos: está en los jóvenes. Y aunque hoy nos acompañen los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

En su intervención, la co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, subrayó: “Agradezco la presencia de los secretarios generales de sindicatos que integran esta confederación. Ustedes confiaron en sus referentes de Derechos Humanos para iniciar el trabajo de recopilación de documentos, archivos y testimonios de compañeros que aún pueden contar lo vivido en esa etapa tan oscura. Es injusto que nuestro pueblo no tenga la historia de los trabajadores organizados contada por ellos mismos. La historia está incompleta si no relatamos el rol que tuvimos en la resistencia y en la recuperación de la democracia. Poder hacerlo junto a las Madres es un sueño, porque esa resistencia la batallamos juntos en la Plaza, en las fábricas y en cada lugar de lucha. La democracia que hoy tenemos la recuperamos juntos y sería una locura no narrar esa historia de manera integral”. Y agregó: "el 70% de las víctimas del terrorismo de Estado fueron trabajadores y trabajadoras organizados. La dictadura buscó derribar la Argentina industrial y, para lograrlo, intentó aniquilar a sus principales defensores: el movimiento obrero".

Finalmente, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, cerró el acto con palabras de respaldo a la iniciativa: Cuando llegó este gobierno se planteó la negación, esa feroz teoría de los dos demonios, de la guerra para justificar que hubo de un lado y del otro. Lo que hubo fue la utilización del estado para ejecutar un plan sistemático deexterminio de todos los sectores populares más activos que tenía la Argentina.

El encuentro contó con la participación de secretarios generales de sindicatos que integran la CGT, dirigentes gremiales y referentes de organismos de derechos humanos, que acompañaron el lanzamiento de este proyecto de construcción de memoria.