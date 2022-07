“Eva produce que 70 años después aún la lloremos, la extrañemos, podamos hablar de ella y de la historia de varias generaciones a través de ella. Es un mito pero no por lo que tiene de imposible sino por lo que tiene de inalterable”, definió María Seoane en un acto que se realizó en el Centro Cultural Caras y Caretas y en el que se proyectó su película Eva de la Argentina. Ella y Víctor Santa María, quienes escribieron juntos el libro Esa mujer, ofrecieron un conversatorio tras la proyección del film. El titular del Grupo Octubre y del Suterh calificó a este momento que atraviesa el país como “particular” y sugirió: “Tuvimos 12 años maravillosos, del 2003 al 2015. El peronismo debe poder sostener ese relato sin ninguna clase de fisura”.

El homenaje, que contó con la presencia de la diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta, incluyó la inauguración de una vitrina con una carta escrita por Eva durante su gira por Europa y un cierre musical a cargo de Nuria Wainstein. Eva de la Argentina (2011) narra la historia de Eva Perón desde la perspectiva de Rodolfo Walsh, con la particularidad de hacerlo a través de la animación. La música del largometraje es de Gustavo Santaolalla. León Gieco tiene una participación especial. La película cuenta con dibujos maquetados por Francisco Solano López y la voz en off de Carlos Portaluppi en el rol del autor de Operación masacre.

"Me sigue emocionando profundamente la historia de Eva. Pensaba que era necesario hacer una película. Fue una experiencia rara. No era tradicional, era de animación. Nadie se había animado a hacer una película de estas características. Era la historia de Eva pero atravesada por la de Walsh", dijo la periodista y escritora al comienzo del conversatorio. "La película es excepcional --elogió Santa María--. Hacía mucho tiempo que no la veía. Me sigue emocionando como el primer día. Recuerdo que hicimos una fuerte difusión en escuelas. Era otra época. Podíamos hacer estas obras; parecían revolucionarias."

"Es una historia que cuenta Walsh sobre Eva, pero también es la historia de María Seoane que cuenta la historia de Walsh en la historia de Eva", agregó. El reestreno del largometraje en el edificio de Venezuela 330 se realizó con motivo del 70° aniversario de la muerte de Evita. Con la platea todavía emocionada por la película --que apunta a la sensibilidad sobre todo cuando recorre la enfermedad y la muerte de "la abanderada de los humildes"-- surgió una conversación vinculada al "particular" tiempo que vive la Argentina. La figura de Eva abrió, entonces, una reflexión en torno a la coyuntura.

Cuando el micrófono se abrió al público para que hiciera preguntas, un joven que se presentó como Guido, de la JP Descamisados, preguntó: "¿Qué consideran que es lo que más se necesita con respecto a lo que ella representaba en este proceso político que estamos atravesando?" El público rió por la complejidad de la pregunta, que fue la última del diálogo. Hubo tres.



"Se necesita valor. Es lo único que voy a decir. Para luchar se necesita valor. Si algo queda claro en la historia de Eva es cuál es la naturaleza de la clase dominante argentina. Que no hayan podido terminar con este país definitivamente a partir de la existencia del peronismo, los movimientos populares y la resistencia indica que hubo mucho valor para impedirlo. Hay que seguirlo impidiéndolo con valor y política", respondió Seoane, directora del espacio cultural. A su turno, Santa María contestó: "Fue tanto el odio durante todo el proceso del '55 hasta el '72 que fuimos capaces de mantener un relato. Un relato sobre el proceso histórico del peronismo del '46 al '55. Los que vivieron ese peronismo lo sostuvieron. Nos contaban anécdotas, historias, momentos vividos. Nosotros deberíamos mantener ese relato. Tuvimos 12 años maravillosos, del 2003 al 2015. El peronismo debe, en los momentos más difíciles, poder sostener ese relato sin ninguna clase de fisura ni grieta interna".

"Este es un momento particular", dijo en otro momento Seoane. "Pero la cosa extraordinaria es que tenemos de dónde agarrarnos. Tenemos esa historia, esos derechos conquistados; esos héroes, esas heroínas; organizaciones y trabajadores. Ella (Eva) tiene que ver con todo esto. Y creo que la condición femenina también es importante. Porque Eva representa además los derechos políticos de las mujeres. Estamos aquí todos en este barco difícil que es la Argentina pero nadie dijo que esto iba a ser un lecho de rosas."



El libro Esa mujer. Eva Perón --publicado por Editorial Octubre en 2007 y reeditado y corregido para los 100 años del nacimiento de Eva-- estaba exhibido en el escenario. Estaba a la venta. A través de textos y fotos inéditas es un recorrido por la vida de la dirigente. Santa María resaltó "la calidad" de la investigación y la "estética" de este trabajo. Ante la consulta de una mujer del público, contó que el aspecto que más les costó abordar fue el amor entre Perón y Eva, "una historia nunca muy bien contada". También, "la búsqueda de la verdad durante tanto tiempo oculta" sobre el cadáver.

El Espacio Evita del Caras y Caretas, inaugurado a comienzos de mayo del año pasado, incorporó una vitrina con el manuscrito de una carta escrita por Eva durante su gira por Europa. En sus paredes hay obras de los artistas plásticos Marina Olmi, Daniel Santoro y Jorge Muscia, un homenaje de las mujeres del Suterh a Evita y fotos. Una lectura de la carta se podía escuchar al escanear un QR. El cierre musical de la jornada estuvo a cargo de Nuria Wainstein.