El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo evalúa cambios para jugar ante Sarmiento por las posibles vueltas a la titularidad de Enzo Pérez, tras el alta de Paulo Díaz y con la chance de incluir a Miguel Borja en la delantera.



El chileno Díaz, que no juega de titular hace cinco partidos por una sinovitis de cadera, ingresó ante Barracas Central durante 22 minutos por la expulsión de David Martínez y podría reemplazar en la zaga central a Emanuel Mammana.



Pérez, que se recuperó de un desgarro leve sufrido ante Godoy Cruz el pasado 10 de julio, sumó 12 minutos ante Aldosivi desde el banco de suplentes, y tras estar afuera de los convocados en tres partidos ingresaría por Bruno Zuculini.



Al tiempo que el colombiano Borja, la gran figura del partido del domingo con una anotación y dos asistencias, tiene la posibilidad de hacer dupla ofensiva con Lucas Beltrán si es que ingresa por Esequiel Barco.



También recibió el alta médica Matías Suárez del desgarro en el isquiotibial derecho y lo van a volver a evaluar entre mañana y pasado para saber si tiene posibilidades de estar en la lista de concentrados.



De concretarse estas modificaciones, el equipo sería con Franco Armani, Milton Casco, Díaz, David Martínez y Elías Gómez; Agustín Palavecino, Pérez, Rodrigo Aliendro y Santiago Simón; Beltrán y Barco.



Desde el inicio de la temporada ante Defensa y Justicia el 5 de junio, Gallardo hizo cambios en las 13 presentaciones del equipo en la Liga Profesional, en la Copa Argentina y en la Libertadores, ya sea por ausencias, por lesiones o por bajos rendimientos.



Al punto que hasta el partido contra Aldosivi del domingo pasado en Mar del Plata había utilizado 11 formaciones diferentes en la zona defensiva, con cambios constantes en los laterales y los zagueros centrales.



La dupla central titular de David Martínez y Paulo Díaz, que arrancó sin jugar por las convocatorias a sus selecciones, sólo jugó dos partidos, ante Vélez en la ida de octavos de la Libertadores y frente a Lanús en el Monumental.



Por eso los nueve defensores del plantel jugaron al menos un partido y el único que no tiene minutos es el paraguayo Robert Rojas, que está en la etapa final de la recuperación por la fractura de tibia y peroné.



En la zona de volantes sucedió lo mismo ya que el entrenador utilizó 11 jugadores -el único que no jugó fue Felipe Peña Biafore, que hace un mes tuvo el alta de una operación- y con la posible vuelta de Enzo Pérez volverá a cambiar.



Las continuas modificaciones en el equipo se confirman con algunos datos estadísticos: ningún jugador tiene asistencia perfecta, el que más partidos jugó de titular después de Armani es Elías Gómez con 11 partidos y lo sigue Simón con apenas 8 encuentros.



Al tiempo que Barco, con 12 presencias, 7 de titular y 5 de suplentes, y Palavecino con 10 convocatorias, 7 como titular y 3 de suplente, son dos de los jugadores con más continuidad, pero sin haberse afianzado en el 11 inicial.



Con este panorama, el plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza y repetirá la rutina hasta el viernes, para concentrar el sábado luego de los trabajos en el Monumental en la previa del partido ante Sarmiento del domingo a las 20:30.



Suárez jugó su último partido el pasado 6 de julio ante Vélez en la revancha en el Monumental, después de estar dos mes sin jugar por una lesión en la misma zona en que se resintió cuando anotó el gol de cabeza que le anularon.



Por otro lado, en relación con el partido ante Sarmiento de local, están en venta las entradas para los socios y los integrantes de la comunidad Somos River, y se estima que en las próximas horas se agotarán, tal como sucedió todo el año.



Desde el 16 de febrero en el 4-1 ante Patronato, que los socios de River llenan el estadio en todos los partidos, lo que constituye un récord histórico que tendrá 17 presentaciones consecutivas sin lugares vacíos en el estadio.



“Es un acontecimiento histórico para el deporte sudamericano y mundial: más de un millón de personas llenaron las cuatro tribunas para alentar al equipo”, advirtió la institución mediante un comunicado hace un par de días.



La racha tuvo los partidos de Copa Libertadores ante Fortaleza, Colo Colo, Alianza Lima, Vélez y los de ambos torneos locales jugados este año: Atlético Tucumán, Lanús, Vélez, Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata.



River tiene 45 mil socios abonados con el sistema de palcos y de Tu Lugar en el Monumental, y cerca de 25 lugares están destinados para el resto de los socios activos y en algunos partidos salen también a la venta lugares para invitados.