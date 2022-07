Hasta el momento 212.500 familias o usuarios de servicios en la provincia se inscribieron en el registro para mantener subsidios. Este número representa el 60% del total de usuarios registrados en Salta.

La información fue brindada en la conferencia de prensa convocada por el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), Carlos Saravia, para informar sobre la ampliación hasta el 31 de julio del plazo para gestionar los subsidios en los servicios de luz y gas en las páginas y aplicaciones oficiales dispuestas para estos trámites.

“Un 92,5% de usuarios de toda la provincia, que pertenecen al nivel 2 y 3, están con un pedido de protección efectiva ante Nación y no van a notar ningún tipo de cambio, pero aconsejamos que se inscriban, porque el que no lo haga perderá el beneficio”, recalcó el funcionario.

No obstante esta medida, Saravia volvió a cuestionar lo que calificó como "una forma poco prolija de implementar, nada menos que una política que, bajo la excusa de la eficiencia en la distribución de los subsidios, también puede llevar un perjuicio a todos los usuarios”.

“Queremos llevarles tranquilidad a las 326 mil familias que tienen el servicio de energía eléctrica, de que van a poder seguir realizando los trámites y esta responsabilidad la asume el Ente Regulador de Servicios Públicos”, destacó.

Y en ese sentido sostuvo que continuará "vigente la medida cautelar de no innovar" y el Ente le informó a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica Edesa que "no podrá impactar ninguna consecuencia económica derivada de la segmentación tarifaria hasta tanto no se garantice la accesibilidad de los trámites de la totalidad de los usuarios”.

A pesar de la vigencia de esta medida, convocó a "todos a que cumplan hasta el domingo, los que puedan hacerlo, con el trámite de inscripción en la página, que es el sitio donde pueden tramitar este beneficio para preservarlo o eventualmente para obtener una consideración y una aprobación del gobierno para evitar mayores costos en la economía familiar”.

En ese marco explicó que el Ente pidió el viernes último la incorporación masiva de las 157 mil familias que comprenden el nivel 2, con ingresos menores a 99 mil pesos, para que estén cubiertas de manera automática, aunque aclaró que están esperando la decisión de la Nación sobre este punto.

Conectividad

Saravia también indicó que el Ente informó a la Secretaría de Energía de la Nación y a "los restantes funcionarios subalternos, que el 54% de los usuarios de Salta cuenta con el servicio de internet y el resto no lo tiene, y esto determina una imposibilidad (para llenar el formulario) que debe ser considerada”.

Dijo que por eso en los lugares donde no hay conectividad digital este organismo junto a los municipios, asociaciones de defensa del consumidor, legisladores provinciales y comunales, habilitaron bocas para realizar el trámite de manera presencial y han proyectado "por lo menos hasta el 15 de agosto, la visita a los lugares más lejanos, llevando los formularios" para que sean llenados y luego subirlos al sistema para que esas personas puedan preservar los subsidios.

Según informó, se habilitaron más de 80 bocas de atención que están publicadas en el sitio del Ente Regulador y en las páginas y redes de la Secretaría de Prensa del gobierno provincial.