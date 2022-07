Aníbal Fernández: "No hay un rumbo que corregir" sino "por profundizar"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que "no hay un rumbo que corregir" sino "por profundizar", y destacó que la unificación de los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura hará la gestión "más eficiente".



Tras reunirse durante unas dos horas con el presidente Alberto Fernández en Casa de Gobierno, el funcionario dijo que "hay que profundizar políticas mucho más contundentes y que nos den beneficios como poder recomponer las reservas, apostar fuertemente a las exportaciones, darse un cuidado a las importaciones que permitan garantizar el normal funcionamiento y no complicaciones para poder crecer".



Tras aclarar que su cargo nunca estuvo en duda, el ministro de Seguridad refirió a los periodistas acreditados que le "gustan" estos cambios de gabinete: "Si me pregunta si me gusta el cambio, el color que le está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios, es lo que el Presidente quería y a mí me gusta".



"La unificación de los ministerios me parece más eficiente", acotó y, ante una consulta de si fueron acordados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contestó que "sí".



Además, sostuvo que el ahora exministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli hizo "un enorme trabajo" y consideró: "Todo lo que se ha hecho está basado en compañeros que participaban de la gestión y que no están más. Esos compañeros han hecho un buen trabajo, hay que agradecerlo a eso".