Este jueves el estudio Universal Pictures reveló el primer trailer de la nueva película del director inglés Christopher Nolan, Oppenheimer, sobre la vida del creador de la bomba atómica.

Cillian Murphy (Peaky Blinders), actor recurrente en la filmografía de Nolan, encabeza el elenco como J. Robert Oppenheimer, el físico teórico ampliamente reconocido como el “padre de la bomba atómica” por su papel en el Proyecto Manhattan.

En el trailer se pueden escuchar las voces de varios personajes que describen el impacto de Oppenheimer como "el hombre que sacudió la Tierra", junto con escenas de Murphy como la figura histórica.

“Les diste el poder de destruirse a sí mismos”, dice una voz. “Lo convirtió en el hombre más importante que jamás haya existido”, señala otra.

Los fotogramas también muestran una cuenta regresiva para la fecha de estreno de la película: 21 de julio de 2023, la cual está precedida también por otra cuenta de 11 meses, 24 días, 15 horas, 29 minutos, en alusión al lanzamiento del primer arma nuclear por parte de Estados Unidos el 16 de julio de 1945 a las 5:29 am.

Además de Murphy, el elenco incluye a Emily Blunt como la esposa de Oppenheimer, Katherine, Matt Damon , Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie y Josh Hartnett.

En una reciente entrevista con The Guardian, Cillian Murphy habló de los desafíos que supone este rol y dejó en claro que le interesa más poner el foco en la persona que en el físico. “Estoy interesado en el hombre y en lo que el invento de la bomba atómica le hace al individuo. La mecánica de eso no es realmente para mí. No tengo la capacidad intelectual para entenderlos, pero estos personajes contradictorios son fascinantes”.



Oppenheimer será la primera película de Nolan con Universal después de separarse de su antiguo estudio Warner Bros.