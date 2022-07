Desde el sopapo que resonó en la última entrega de los Premios Oscar, cuando Will Smith se subió al escenario a recibir su estatuilla y abofeteó a Chis Rock, quien oficiaba de presentador, pasaron cuatro meses y un gran escándalo. Este viernes, Smith difundió un video en su canal de YouTube donde se disculpa de aquel hecho, pero el comediante, por el momento, no le aceptó las disculpas.

"Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar", dijo el protagonista de "Hombres de negro" en el video.

Smith golpeó a Rock cuando se subió a recibir su premio como "Mejor actor" por su papel en la película King Richard, después de que el comediante había hecho una broma insultante hacia Jada Pinkett, la esposa de Smith, quien sufre de alopecia, en medio de la ceremonia de los Oscar 2022, en marzo pasado.

Como consecuencia, el actor renunció a la Academia y fue sancionado: no podrá asistir a ninguna premiación en los próximos diez años.



Pedido de disculpas a la familia

El pedido de disculpas del protagonista de Aladdín se hizo extensivo a la familia de Rock: “Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y esa fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta, no estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con su familia”.

También se disculpó con Tony Rock, quien protagonizó All of Us, la comedia creada por Smith y su esposa. "No pensé en cuántas personas herí en ese momento", dijo en el video. "Teníamos una gran relación. Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable", reflexionó.

“Entonces te diré, Chris, te pido disculpas”, repitió. "Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", afirmó.



También, el mea culpa del actor llegó a su propia familia, esposa e hijos, y a sus colegas nominados al Premio de la Academia en esa entrega. Dijo que pasó "los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento".

"No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto", aseguró.



“Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, me duele, me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. El trabajo que estoy tratando de hacer es, estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”, concluyó.



Las consecuencias económicas del cachetazo

Además de la resolución de la Academia para que Will Smith no vaya a las ceremonias durante la próxima década, el actor tuvo cimbronazos económicos.

La plataforma Apple TV que iba a estrenar Emancipation precisamente aprovechando la "temporada de premios", decidió postergar el estreno. La película dirigida por Antoine Fuqua que protagoniza el actor y que iba a estrenarse este año en Apple TV+, fue postergada para el año próximo, sin fecha precisa.

Y Netflix discontinuó la producción de "Fast and Loose", una película que tenía a Smith como protagonista. Además, "Bad Boys 4" de Sony que estaba en desarrollo y Smith ya había recibido parte del guion antes de los Oscar. Después de esa noche, el proyecto quedó pausado.