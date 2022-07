La sucesión de Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados está abierta. “Habrá un debate puertas adentro”, aseguró el presidente de la bancada de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, al tiempo que soltó un guiño a Cecilia Moreau, la candidata que picó en punta y concita la mayoría de adhesiones al interior de las distintas vertientes que integran la coalición de Gobierno: "Reúne todos los requisitos", dijo Martínez sobre la delfín massista y del riñón Renovador, que acompañó como vicepresidenta la gestión de Máximo Kirchner al frente del bloque y que fue ratificada en el cargo para continuar junto a Martínez. Las deliberaciones internas en el FdT no pasarían más allá del lunes próximo para presentar al día siguiente en el recinto, en la sesión solicitada por el bloque oficialista para las 14 horas y ya convocada oficialmente donde se votará al sucesor de Massa, que de ser Moreau se ungiría a la primera mujer en estar al frente de la Cámara baja en toda su historia. Desde el interbloque macrista de Juntos por el Cambio afirman que “no obstaculizarán” la designación de un oficialista en la presidencia de la Cámara pero que aún deben definir cuál será el sentido de su voto, que estará atado al nombre que proponga el FdT.

"Hay nombres dando vueltas. No lo podemos negar en especial cuando son tan apreciados por nosotros. Hay medios de comunicación hablando de Cecilia Moreau, que es una gran compañera con amplia experiencia legislativa. Ella reúne todos los requisitos para poder presidir la Cámara en estos momentos tan difíciles", afirmó Martínez en declaraciones radiales.

En ese sentido, Martínez sostuvo que primero "habrá un debate puertas adentro" de la coalición oficialista para que quien sea finalmente propuesto para cumplir "con esa responsabilidad" cuente con "todos los consensos necesarios".

El jueves, cuando todos los rumores sobre el desembarco de Massa en el Gabinete nacional se daban por cierto, se desató la danza de nombres para sucederlo en la Cámara baja. Aparecieron en las marquesinas de las especulaciones y con méritos propios José Luis Gioja, actual vicepresidente segundo del cuerpo legislativo; Carlos Heller, que preside la estratégica comisión Presupuesto y acostumbrado a lidiar y consensuar con la oposición; así como la ex mandataria fueguina Rosana Bertone, que habrían sugerido algunos gobernadores.

Ese día, en medio de las versiones, Massa se mostró hiperactivo en el Palacio Legislativo. Saludó a actores y técnicos que utilizaban el Congreso como locación para filmar “El salto de Papá”, sobre la vida y el suicidio del empresario Jorge Sivak; luego cruzó todo el Salón de Pasos Perdidos para reunirse en el Senado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para pulir detalles de llegada al Gabinete como superministro de Economía.

Por la tarde-noche, cuando yo no había tiempo para desmentidas de los anuncios que el presidente Alberto Fernández quería postergar hasta este fin de semana, Massa pasó por la Sala de Periodista de la Cámara baja para confirmar su nuevo puesto en el Ejecutivo. Estuvo cinco minutos con los periodistas acreditados en el Congreso, estuvo parado, no se sentó. Pidió cautela y paciencia. Dijo que convocará a sesión para el próximo martes en la Cámara baja para aprobar su renuncia y votar al nuevo presidente de la Cámara. Pero ante la consulta por la sucesión, evitó confirmarlo y se retiró.

Sin embargo desde entonces, el nombre de Cecilia Moreau como su sucesora comenzó a cobrar fuerza.

Ayer por la tarde, el bloque de diputados del FdT pidió una sesión especial para el martes a las 14 horas para tratar la renuncia de Massa a la presidencia de la Cámara y la elección de su reemplazante. El pedido fue rápidamente notificado oficialmente por la presidencia del cuerpo.

Aunque el debate al interior del FdT no está cerrado, todo indicaría que Moreau será la propuesta para la presidencia de Diputados. Con la continuidad de la Cámara en manos del Frente Renovador, dentro de la división que se dieron las fuerzas de la coalición de Gobierno, la discusión estaría dada por las distintas secretarías que conforman la estructura administrativa de Diputados. Por un lado, por si alguno de ellos emigra para acompañar a Massa en el Ejecutivo. Por el otro, para buscar mantener el equilibrio de poder entre las distintas vertientes que tributan al FdT.

"Estoy convencido que la mayoría de los bloques opositores van a contribuir a que las cosas se puedan hacer bien. Podrá haber alguna voz disonante, pero me parece que vamos a tener en principio un punto de acuerdo para trabajar con celeridad en la próxima sesión del día martes", opinó ayer Martínez.

Desde JpC afirmaron a PáginaI12 que "no obstaculizarán", de un oficialista al frente de la Cámara y ratificaron la idea de "no asumir compromisos institucionales" con el Gobierno y menos en un lugar de la líneas sucesoria presidencial. Aunque resta definir cuál será el sentido de su votación en el recinto, que de acuerdo a los consultados por este diario "dependerá del nombre que proponga el FdT". Una decisión que el interbloque opositor resolvería el próximo lunes --no está previsto por ahora una reunión por zoom--, cuando el jefe de la bancada macrista Cristina Ritondo regrese de Miami.