El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 79 años, volvió a dar positivo en coronavirus, tres días después de que se le autorizara salir de su aislamiento, según informó la Casa Blanca. Se trataría de un raro caso de “rebote” tras el tratamiento con un medicamento antiviral.

En un comunicado oficial, el Dr. Kevin O’Connor que Biden pudo haber dado positivo nuevamente por un “efecto rebote de positividad” que ha sido registrado en unos pocos pacientes que también fueron tratados con el medicamento Paxlovid. El coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, precisó que los datos clínicos sugieren que entre el 5 y el 8 por ciento de las personas sufren un efecto rebote después del tratamiento con Paxlovid.

Sobre el estado de salud de Biden, O’Connor detalló que “no ha experimentado ninguna reaparición de los síntomas y sigue sintiéndose bastante bien”. Sin embargo, por protocolo, volverá a estar aislado durante al menos cinco días.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos escribió: “Amigos, hoy he vuelto a dar positivo de COVID. Esto ocurre con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Sigo en el trabajo y pronto volveré a la ruta”.

El mandatario tenía previsto visitar el domingo por la mañana su casa de Wilmington, donde la primera dama, Jill Biden, se ha alojado tras el primer positivo del presidente. También tenía programado realizar una visita presidencial a Michigan el próximo martes para destacar la aprobación de un proyecto de ley para promover la fabricación nacional de alta tecnología. Ambos viajes han sido cancelados.

¿Qué es el Paxlovid?

El Paxlovid es un antiviral oral contra el coronavirus desarrollado por la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer. Su uso de emergencia fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



La píldora funciona bloqueando la actividad de una encima específica que el coronavirus necesita para replicarse en el cuerpo infectado. Este fármaco "puede usarse para tratar a los adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad", resaltó la EMA.



Se recomienda que los pacientes tomen el medicamento tan pronto como sepan que tienen la enfermedad, como máximo dentro de los cinco primeros días en que se hayan presentado los síntomas.