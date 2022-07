"Uno de los principales desafíos de la justicia en los próximos tiempos es que el poder político defina si quiere un Ministerio Público de la Acusación fuerte e independiente, para llevar adelante todas las investigaciones criminales". La frase fue dicha por el fiscal general Jorge Baclini el último miércoles en la charla que versaba justamente sobre esto. En una charla posterior al encuentro Baclini diálogo con Rosario/12 y explicó sus quejas acerca de las necesidades: Más fiscales, más recursos humanos y tecnológicos, más pulseras electrónicas y el fortalecimiento del Programa de Protección de Testigos, que "no funciona bien". De paso se defendió de dos objeciones: Rechazó que las investigaciones del MPA tengan algún filtro político y aseguró que después de abril 2023 cuando venza su mandato no será candidato en la política. "Mi lugar es en la fiscalía" aseguró. También anunció el llamado a concurso para el cargo de Director del Organismo de Investigaciones, en manos de Víctor Moloeznik, objetado por su opiniones en la red social twitter donde revelaba su militancia política partidaria.

-¿Cuáles son los desafíos de la justicia?

-En el futuro lo que se necesita es consolidar el Ministerio Público, sobre todo desde la política definir qué tipo de ministerio público se pretende : hay que definir si se quiere uno que pueda materializar todas las investigaciones, de forma tal de quitar todas las limitaciones en función de la carencia de recursos materiales y recursos humanos que que existen y que le quitan libertad de los fiscales para seguir las causas. Por ejemplo en lo que hace a la restricción que hoy existe en el control disciplinario que tiene la legislatura sobre los fiscales, que son todas situaciones de condicionamiento. Entonces es fundamental saber qué Ministerio Público penal queremos para los próximos 10 años.

-¿Qué es lo que necesitan?

-El Ministerio Público necesita recursos humanos , en cuanto a fiscales hay una carencia del 20 por ciento, también empleados en un número importante, ya que aproximadamente se necesitan más de tres empleados por fiscal, además de más empleado de áreas comunes. Hoy tenemos un promedio de un empleo y medio por fiscal, es una carencia porque por ejemplo cuando se nombra un fiscal nuevo no se nombra la estructura de acompañamiento. Entonces esto genera una falta importante. Después en el área tecnológica hacen falta recursos materiales en muchas de las áreas de tecnología de la investigación, que están bajo la órbita policial. Algunos han pasado al MPA pero no tenemos los recursos humanos para poder materializarla, es decir hoy tenemos el análisis de la telefonía celular porque con nuestro presupuesto adquirimos aparatos , pero para materializar esa tarea no contamos con la cantidad de personal especializado que pueda realizarla. Hoy lo realiza el personal policial que tenemos de prestado trabajando bajo el Organismo de Investigaciones y esto es crítico. También pasa con los laboratorios que están bajo nuestro órbita, y hemos adquirido material y tecnología pero los recursos humanos siguen siendo policías o técnicos de la policía que trabajan para el MPA.

-El senador Rubén Pirola (PJ) planteó un Observatorio del Organismo de Investigaciones. ¿Qué opina usted de ese proyecto?.

- Bueno el Observatorio está previsto que se crearía dentro del ámbito de la Legislatura con intervención de legisladores y funciones que son de seguimiento y fiscalización del funcionamiento. La verdad es que este tipo de organismo de control no me parecen mal, me parece que está bien que nuestra tarea esté sometida a un permanente control de la legisladores y académicos. Esta fiscalización política no me parece mal porque no hace a la intervención en las investigaciones sino al funcionamiento del organismo.

Lo que es incorrecto e inconstitucional es el control disciplinario de la Legislatura sobre los fiscales . Lo decimos porque son los fiscales los que materializan la investigación penal, esto significa un condicionamiento y ataca la independencia. Por eso tampoco digo que no está mal que el control disciplinario del Fiscal general o de los Fiscales regionales bajo el ámbito de la Legislatura, pero no el control de los fiscales. Lo mismo pasó con el organismo de investigaciones mientras el control sea un control periférico la fiscalización que realizan las tareas en el organismo es correcto ahora cuando se quiera con esto tomar injerencia en las investigaciones allí si no vamos a oponer.

En la charla Baclini se preguntaba si el poder político estaba dispuesto a tener un MPA fuerte e independiente. Sin embargo hay muchas sospechas de desembarcos de militantes políticos o de gente que tuvo poder en administraciones anteriores, que recaló dentro del propio Organismo de Investigaciones. Por ejemplo hace varios meses se publicó que las hijas de Daniel Corbellini y de José Luis Amaya, dos de los jefes policiales nombrados por Leonardo Peiti quien les pagaba coimas para funcionar en el circuito del juego clandestino, y que nunca fueron investigados, habían ingresado al Organismo. Es más, el propio subdirector Víctor Moloeznik fe objetado públicamente por el diputado Leandro Busatto por sus tweets agresivos con el kirchnerismo, solo por dar un ejemplo.

-¿Que responde a esas críticas fiscal?- quiso saber Rosario/12

- Lo primero es que las hijas de esos dos ex jefes policiales nunca trabajaron en el Organismo de Investigaciones. Pero además quiero remarcar que el MPA no tiene ningún tipo de manejo político en las investigaciones. Esto lo dejo totalmente claro. Y también le garantizo que está todo totalmente transparente, en esencia no hay controles políticos en lo que nosotros. Sobre el cargo del Director del Organismo de Investigaciones quiero decir que vamos a llamar a concurso para el cargo en los próximos seis meses. (Nota del redactor: En la sesión de noviembre de 2021 el diputado Busatto mostró cómo Moloeznik dejó en claro sus posturas políticas en Twitter, antes de asumir en el Ministerio Público de la Acusación. En esa red social despotricó contra "el periodismo k", "K12", sostuvo que a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "le está fallando la medicación", reivindicó a Lisandro Enrico, calificó de "chorizos" a "los de La Cámpora", que la actuación de Perotti en un debate de 2015 fue "un desastre, sólo sanata, volver al siglo XIX" y que lo peor de Perotti era "el pedorro vuelo intelectual". "Acá parece que se discute que porque alguien es peronista quizás investigue a los otros. Con ese criterio ¿quién me da garantías a mí de que no me va a investigar sólo por ser peronista?", había enfatizado Busatto)

- En abril de 2023 termina su mandato y se especuló periodisticamente sobre la posibilidad que sea candidato por una fuerza política. ¿Es cierto?

- No eso es totalmente falso, quiero decirlo con total claridad: tengo una carrera judicial que lleva más de 32 años y que mi idea es terminar mi carrera judicial.

-¿En que escenario puntual se ve entonces?

- En la fiscalía, es que me convertí en fiscal hace 12 años y estoy muy satisfecho con la función. Creo que todavía hay mucho por dar al interior del Ministerio Público y bueno en todo lo que pueda seguir trabajando y colaborando lo voy a seguir haciendo.