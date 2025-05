El diputado nacional y presidente de Coalición Cívica–ARI, Maximiliano Ferraro, apuntó contra el Gobierno nacional por permitir que ingresara a la Argentina un vicepresidente iraní "ocultando su rol político" y sólo presentándose como médico. Una vez que trascendió la información, el legislador hizo un pedido de acceso a la información pública y la Cancillería lo ratificó: "Seguridad y Migraciones aún deben dar explicaciones", sostuvo Ferraro. En ese sentido, señaló que "el Gobierno lo admitió: Shahram Dabiri Oskuel (foto), ex vicepresidente de Asuntos Parlamentarios de Irán, ingresó al país con visa de turista. No se le preguntó si ocupaba un cargo público, y recién lo identificaron cuando lo echaron en Irán por el escándalo de su viaje", escribió el diputado desde sus redes sociales. En la misma línea, remarcó que la Embajada argentina en Teherán "no lo detectó" y que la mayor problemática al respecto es que Irán "fue declarado Estado Terrorista por la Corte Suprema" y está señalado por el atentado a la AMIA: "Aun así, ¿no saltó ninguna alerta diplomática, de inteligencia ni de Defensa?", cuestionó el legislador.