Un taxi de la Ciudad de Buenos Aires fue embestido poco antes de las 6 de la mañana por una formación del tren Sarmiento que se dirigía en sentido a Moreno desde la estación Once cuando intentó cruzar las vías con las barreras bajas. El accidente no fue fatal, pero llamó la atención de la Policía local: el conductor del vehículo y el pasajero se escaparon después del accidente, lo que motivó una búsqueda policial y la investigación del hecho.

El accidente ocurrió esta madrugada el barrio de Flores, precisamente en el cruce de la avenida Nazca y Bacacay. Por la fuerza del impacto, el Fiat Cronos quedó con la trompa destrozada y terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso peatonal. Además se evitó una terrible tragedia, ya que una formación que venía en sentido hacia Once frenó metros antes.

Según los testigos de la zona, el accidente fue extraño: tras el choque, el chofer salió del auto y manifestó que iba “a buscar los papeles del auto”, y se fugó. Una persona que estuvo presente pudo fotografiar al chofer y a su acompañante, y dijo ver que el segundo le entregó una bolsa al conductor.

“El de blanco, que no se llega a ver, es el chofer que escapó por las vías y el de campera negra, el acompañante que se llevó la bolsa, es quien se tomó otro taxi y huyó”.

El taxi fue retirado del lugar, por personal de Bomberos, para proceder a la restauración del servicio ferroviario y el peritaje de la zona. La línea Sarmiento funciona en forma restringida entre Liniers y Moreno, mientras que el tránsito vehicular está cortado en la zona del choque.