En las efemérides del 16 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1929. Nace Bill Evans

En Plainfield, Nueva Jersey, nace uno de los más grandes pianistas de jazz de la historia: Bill Evans. Integró el combo del histórico Kind of Blue, de Miles Davis y luego lideró un trío. Dejó una amplia discografía. Murió en Nueva York en 1980.

1954. El nacimiento de James Cameron

James Cameron nace en Ontario, Canadá. Uno de los directores más destacados de Hollywood desde los años 80, se consagró con Terminator. Luego dirigió Aliens y El abismo, antes de ponerse detrás de cámara para la segunda parte de Terminator. En 1994 estrenó Mentiras verdaderas y, tres años después, vino el éxito de Titanic, que ganó once Oscars y fue la película más taquillera de la historia. De 2009 es Avatar, cuya segunda parte estrenó en 2022.

1958. Nace Madonna

En Bay City, Michigan, nace Madonna Louise Ciccone, universalmente conocida como Madonna. Una de las figuras centrales de la música pop desde los años 80, su carrera tomó impulso con su primer álbum, Madonna, de 1983. Catapultada a la fama, se casó con Sean Penn, de quien se separó en 1989. Su segundo disco, Like a Virgin, la mostró como una artista de fama global. Películas como Buscando desesperadamente a Susan, Dick Tracy y Evita (que filmó en la Argentina en 1996), dan cuenta de su paso por el cine. En 1992 escandalizo con el libro Sex y un año después se presentó en el estadio de River. Sigue en actividad y es una de las artistas más influyentes.

1964. Raúl Barón Biza desfigura a su mujer y se suicida

Raúl Barón Biza desfigura con ácido a su esposa Clotilde Sabattini y después se suicida de un disparo en la cabeza. El hecho ocurre en un departamento de la calle Esmeralda, donde firmaban la separación de bienes. Nacido en 1899 en una familia acaudalada, Barón Biza escandalizó con novelas como El derecho de matar y Todo estaba sucio. Militó en la UCR y participó de la resistencia a la dictadura de Uriburu. Su primera mujer, Myriam Stefford, murió en un accidente de aviación en 1931. Clotilde Sabattini se suicidó en 1978. Diez años más tarde se quitó la vida su hija María Cristina. El último suicida de la familia ha sido Jorge Barón Biza, en 2001, que dejó testimonio de las cirugías plásticas de su madre para recomponer el rostro desfigurado. Lo hizo a través de la ficción, en la novela El desierto y su semilla.

1977. Muere Elvis

Elvis Presley fallece a los 42 años en Memphis. El Rey del Rock and Roll saltó a la fama en 1956 y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, que se trasladó al cine con varias películas. Se enlistó en el Ejército y volvió a cantar en 1960. Su muerte causa conmoción y el artista se convierte en un mito.

2016. Fallece João Havelange

En Río de Janeiro muere João Havelange a los cien años. Jugó al waterpolo y fue presidente de la Confederación Brasileña de Deportes. En 1974 fue elegido presidente de la FIFA y la convirtió en una máquina de facturar miles de millones de dólares con la comercialización de la Copa del Mundo. Dejó el cargo en 1998 y quedó manchado por escándalos de corrupción. Su yerno, Ricardo Teixeira, llegó a presidir la Confederación Brasileña de Fútbol y también debió renunciar por manejos ilícitos de dinero.

2018. Adiós a Aretha Franklin

Aretha Franklin fallece en Detroit a los 76 años. Había nacido en Memphis en 1942. La Reina del Soul llegó al estrellato en 1967 con "I Never Loved a Man (The Way I Love You)". El éxito la acompañó desde entonces y vendió 75 millones de discos en todo el mundo. Está considerada una de las artistas más influyentes en la música popular del último medio siglo.

2021. La muerte de David Blaustein

El cineasta David Coco Blaustein muere a los 68 años. Había nacido en 1953. Durante la dictadura se exilió en México y España. Dio cuenta de la militancia setentista en su documental Cazadores de utopías, estrenado en 1996, al que siguió Botín de guerra, sobre la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, en 2000. También dirigió Porotos de soja, centrado en el conflicto por la Resolución 125, y La cocina, sobre el proceso que llevó a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Además, es el Día Mundial de la Esquizofrenia, para concientizar sobre esta enfermedad.