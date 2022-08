La validación del relato de una niña de 9 años, por parte de su familia, derivó en la denuncia por abuso sexual a un docente de una escuela de Bañados de Los Pantanos, una localidad del departamento Arauco. Durante el almuerzo, la niña, preguntó a su madre si “los profesores podían tocarles el cuerpo” porque su maestro le hacía tocamientos. El relato que figura en la denuncia realizada por la madre, en la comisaría de Aimogasta, fue publicado por el sitio provincial El Federal. Luego de ser denunciado, el hombre quedó detenido según pudo confirmar La Rioja/12.

Los abusos ocurrían en aula cuando no habías otras personas y para que la niña mantenga el silencio y no comente lo que ocurría, el docente le ofreció un celular para que juegue. “La directora me dijo que no podía tomar ninguna medida hasta que no le hagan una Cámara Gesell a la nena”, dijo la madre sobre la respuesta de la directora del establecimiento que no habría tomado medidas preventivas al respecto.

La Rioja cuenta con la ley 9.718 de Protocolo Interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de maltrato, abuso sexual infantil y otros delitos. Las instituciones como las escuelas tienen la obligación de realizar el anoticiamiento ante situaciones de vulneración de derechos de la niñez.

“La escuela cumple un rol clave en la promoción y la protección de los derechos de Niños Niñas y Adolescencia. Debe actuar de manera responsable frente a esta problemática y esto significa la no desvinculación y delegación de las responsabilidades propias en otros organismos y servicios. Por el contrario, la escuela deberá asumir su rol con compromiso y favorecer la especificidad y responsabilidad de cada uno, en la búsqueda de una mejor coordinación en una situación de suma complejidad”, establece el protocolo.

En febrero de este año la directora de Niñez y Adolescencia de La Rioja, Érica Delgado, confirmó a este diario el aumento de las denuncias por abuso sexual en las infancias. La primera causa es el maltrato infantil, la segunda la negligencia (la falta de acceso a la educación, identidad, salud, higiene, vivienda) y la tercera el abuso sexual. De ese total, 2021 cerró con 221 denuncias por abuso sexual, 59 más que el año anterior que llegaron a 162. Además, en 5 años se han recibido 8 mil denuncias sobre vulneraciones de derechos.

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la Ley 26150 para garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades.